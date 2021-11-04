Mats Hummels: "VAR'ı anlaşılır hale getirin!"

Borussia Dortmund'un stoper oyuncusu Mats Hummels, Ajax maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Mats Hummels: 'VAR'ı anlaşılır hale getirin!'
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04 Kasım 2021 14:00
Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Ajax'a 3-1 yenilen Borussia Dortmund'un stoperi Mats Hummels, karşılaşmanın hakemi Michael Oliver'a tepki gösterdi.

Alman savunma oyuncusu, Ajax'ın orta saha oyuncusu Anthony'e yaptığı müdahale sonrasında 29. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edilmişti.

Gördüğü kartla ilgili konuşan Hummels, "Bu kırmızı kart hakkında söyleyecek bir sözüm yok. VAR'ı anlaşılır hale getirin artık!" ifadelerini kullandı.


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