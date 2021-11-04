Mats Hummels: 'VAR'ı anlaşılır hale getirin!'

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Ajax'a 3-1 yenilen Borussia Dortmund'un stoperi Mats Hummels, karşılaşmanın hakemi Michael Oliver'a tepki gösterdi.
Alman savunma oyuncusu, Ajax'ın orta saha oyuncusu Anthony'e yaptığı müdahale sonrasında 29. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edilmişti.
Gördüğü kartla ilgili konuşan Hummels, "Bu kırmızı kart hakkında söyleyecek bir sözüm yok. VAR'ı anlaşılır hale getirin artık!" ifadelerini kullandı.
Alman savunma oyuncusu, Ajax'ın orta saha oyuncusu Anthony'e yaptığı müdahale sonrasında 29. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edilmişti.
Gördüğü kartla ilgili konuşan Hummels, "Bu kırmızı kart hakkında söyleyecek bir sözüm yok. VAR'ı anlaşılır hale getirin artık!" ifadelerini kullandı.