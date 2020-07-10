MANU, Şampiyonlar Ligi için inatçı!

İngiltere Premier Lig'de 34. hafta mücadelesinde Manchester United, deplasmanda Aston Villa'yı 3-0 mağlup etti ve üst üste 4. galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
MANU, Şampiyonlar Ligi için inatçı!
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10 Temmuz 2020 00:13
İngiltere Premier Lig'de 34. hafta karşılaşmasında Aston Villa, Manchester United'ı konuk etti.

Villa Park'ta oynanan müsabaka, Manchester United'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 27. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes, 45+3. dakikada Mason Greenwood ve 58. dakikada Paul Pogba kaydetti.

Premier Lig'de üst üste 4. galibiyetini alan Manchester United, puanını 58'e yükseltti ve 5. sırada yer alarak, Şampiyonlar Ligi yolundaki rakibi Leicester'la puan farkını 1'e indirdi. Üst üste 10 maçtır kazanamayan Aston Villa ise 27 puanla 19. sırada yer aldı.

Manchester United, gelecek hafta Southampton'ı konuk edecek. Aston Villa ise Crystal Palace'ı ağırlayacak.



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