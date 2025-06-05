Manchester City'den sol bek hamlesi: Rayan Ait-Nouri

Premier Lig devi Manchester City, sol bek transferinde önemli bir adım attı.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Manchester City, Wolverhampton forması giyen Cezayirli sol bek Rayan Aït-Nouri'nin transferini tamamlamak üzere.



40 MİLYON EUROYA YAKIN BİR BONSERVİS BEDELİ İLE ANLAŞTILAR



Yapılan görüşmelerde kulüpler arasında 40 milyon euroya yakın bir bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varıldı.



23 yaşındaki futbolcunun geçtiğimiz hafta City'nin sunduğu projeyi kabul ettiği ve bu hafta sonu sağlık kontrollerinden geçeceği belirtildi.



PERFORMANSI



Bu sezon Wolverhampton formasıyla 41 maçta forma giyen genç oyuncu, 5 gol 7 asistlik performans sergiledi.



