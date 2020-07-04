Maçlar bitti: Antalya-Başakşehir, F.Bahçe-Göztepe

Süper Lig'de 30. haftasında Başakşehir, 11 maçtır yenilmeyen Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Başakşehir'e galibiyetini getiren golleri, 71. dakikada Demba Ba ve 90+4'de Elia kaydetti. Başakşehir aldığı bu galibiyetin ardından bir maçı eksik olan en yakın takipçisi Trabzonspor ile arasındaki puan farkını 5'e yükseltti.Gecenin bir diğer maçında ise Fenerbahçe, Kadıköy'de konuk ettiği Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek puanını 49'a yükseltti. Fenerbahçe'yi galibiyeti getiren golleri, 25. ve 45. dakikalarda Ferdi Kadıoğlu kaydetti. Göztepe'nin tek golü ise 66. dakikada Soner Aydoğdu'dan geldi.