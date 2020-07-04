Maçlar bitti: Antalya-Başakşehir, F.Bahçe-Göztepe

Süper Lig'de Fenerbahçe - Göztepe ve Antalyaspor - Başakşehir maçları sona erdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Maçlar bitti: Antalya-Başakşehir, F.Bahçe-Göztepe
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04 Temmuz 2020 22:47
Süper Lig'de 30. haftasında Başakşehir, 11 maçtır yenilmeyen Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Başakşehir'e galibiyetini getiren golleri, 71. dakikada Demba Ba ve 90+4'de Elia kaydetti. Başakşehir aldığı bu galibiyetin ardından bir maçı eksik olan en yakın takipçisi Trabzonspor ile arasındaki puan farkını 5'e yükseltti. Maçtan tüm detaylar şurada.

Gecenin bir diğer maçında ise Fenerbahçe, Kadıköy'de konuk ettiği Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek puanını 49'a yükseltti. Fenerbahçe'yi galibiyeti getiren golleri, 25. ve 45. dakikalarda Ferdi Kadıoğlu kaydetti. Göztepe'nin tek golü ise 66. dakikada Soner Aydoğdu'dan geldi. Maçtan tüm detaylar şurada



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