Süper Lig'de 30. hafta maçında Avrupa iddiasını sürdüren Fenerbahçe ile iddiası kalmayan Göztepe karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Fenerbahçe oldu.Fenerbahçe'nin gollerini 25 ve 45+2. dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydetti. Göztepe'nin golü 66. dakikada Soner Aydoğdu'dan geldi. Fenerbahçe'de Serdar Aziz 90. dakikada kırmızı kart gördü.Ferdi Kadıoğlu bu sezon Süper Lig'de 4. golünü attı. 20 yaşındaki sarı-lacivertli futbolcu, kariyerinde ilk kez bir maçta iki gol attı. Ferdi Kadıoğlu, ayrıca Salih Uçan'ın (19 yaş 91 gün vs Orduspor) ardından Fenerbahçe formasıyla bir Süper Lig maçında iki gol atan en genç oyuncu oldu (20 yaş 271 gün).Fenerbahçe'de ilk golün pasını veren Hasan Ali Kaldırım ise üst üste 2 maçta asist yaptı. (16 maç - 3 asist)Göztepe'de maçın ilk yarısında sakatlanan Serdar Gürler, 23. dakikada yerini Stefano Napoleoni'ye bıraktı.Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe puanını 50'ye yükseltti. Göztepe 38 puanda kaldı.Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Göztepe, Ankaragücü'nü ağırlayacak.1- (63) Başakşehir2- (58) Trabzonspor (-1 Maç)3- (53) Sivasspor (-1 Maç)4- (52) Galatasaray (-1 Maç)5- (50) Beşiktaş (-1 Maç)6- (49) Fenerbahçe7- (48) AlanyasporSüper Lig'in 30. haftasında Göztepe'yi ağırlayan Fenerbahçe, geride kalan hafta oynanan BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklikle sahaya çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Mehmet Ekici ile cezalı Garry Rodrigues Göztepe maçının kadrosunda yer almadı.Bu iki futbolcunun yanı sıra Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson da teknik heyetin tercihi doğrultusunda maça yedek kulübesinde başladı.Fenerbahçe'de bu oyuncuların yerine Simon Falette, Ferdi Kadıoğlu ve Tolgay Arslan sahaya sürüldü.Sarı-lacivertli takımda, Göztepe karşısında kalede Altay Bayındır görevlendirilirken, savunma dörtlüsü Dirar, Serdar Aziz, Simon Falette ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluştu. Orta sahada Luiz Gustavo, Tolgay Arslan ve Ozan Tufan'a şans tanınırken, kenarlarda Ferdi Kadıoğlu ve Deniz Türüç görev aldı. Santrforda ise Vedat Muric görev yaptı.Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci de maçta forma giyemedi.Fenerbahçe'de geçen hafta sakatlığı sebebiyle tedbir amaçlı BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında forma giyemeyen Simon Falette, formasına kavuştu.Almanya'nın Frankfurt ekibinden kiralanan ve kiralık sözleşmesi sona eren Falette'yi kulübünün geri istediği iddia edilmiş, sarı-lacivertli kulüp, oyuncunun kiralık sözleşmesinin sezon bitene kadar geçerli olduğunu açıklamıştı.Falette, bu gelişmelerin ardından Göztepe karşısında 11'de şans buldu.Fenerbahçe'de Tolgay Arslan Süper Lig'de 4 maç sonra ilk 11'de görevlendirildi. Bu sezon ligde çoğu sonradan olmak üzere 10 karşılaşmada görevlendirilen Tolgay, henüz 90 dakika sahada kalmayı başaramadı.Deneyimli futbolcu, son olarak ligin 25. haftasında Yukatel Denizlispor maçında ilk 11'de yer almıştı.Fenerbahçe'de Göztepe karşısında altyapıdan 3 futbolcu 21 kişilik kadroya alındı. Sarı-lacivertlilerde 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz, 19 yaşındaki Cenk Alptekin ve 18 yaşındaki Emir Miray Köksal karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.Bu oyunculardan Ömer Faruk orta saha, Cenk defans, Emir Miray ise sol bekte görev yapıyor.Göztepe, Fenerbahçe karşına 3 oyuncusundan yoksun çıktı. İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan Jerome ve Deniz Kadah'ın yanı sıra sol diz iç yan bağlarında zorlanma ve ödem tespit edilen Halil Akbunar da Fenerbahçe maçında forma giyemedi.Karşılaşmanın ilk yarısına Fenerbahçe oldukça hızlı ve etkili başladı. Santranın ardından golü düşünen Fenerbahçe, maçın ilk dakikasında Deniz Türüç ile gole çok yaklaştı. Oyunda üstünlüğü elinen alan sarı-lacivertliler, Göztepe kalesinde oldukça tehlikeli pozisyonlar üretti. Göztepe ise zaman zaman rakip kaleye hızlı ataklarla gitmeye çalışırken, birkaç pozisyonda tehlikeli akınlar yaptılar.Orta sahaların çabuk geçildiği maçta Fenerbahçe aradığı golü 25. dakikada buldu. Falette'nin kurduğu atakta sol kanatta Hasan Ali Kaldırım meşin yuvarlağı bekletmeden ceza sahası içinde Ferdi Kadıoğlu ile buluşturdu. Ferdi'nin kontrol ettikten sonra sol çaprazdan sert ve güzel vuruşunda top ağlarla buluştu.Öne geçmesine rağmen oyundan üstünlüğü bırakmayan ve rakip kalede gol aramaya devam eden Fenerbahçe, soyunma odasına gitmeye hazırlanırken, ikinci golü de buldu. 45+2. dakikada Deniz Türüç'ün uzun pasıyla sol tarafta topla buluşan Ferdi, 2 rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası dışı sol çaprazdan etkili bir vuruşla kendisi ve takımı adına 2. golü kaydetti. Bu golle Fenerbahçe soyunma odasına daha da moralli gitti.Karşılaşmanın ikinci yarı düşük tempoda başladı. İkinci yarı başlarken Göztepe'de Lamine Gassama yerini Murat Paluli'ye Yalçın Kayan ise yerini Celco Borges'e bıraktı. İlk yarıya oranla Göztepe, ikinci yarının başında daha fazla topla oynama şansı yakaladı. Orta sahada daha dirençli bir görüntü sergileyen Göztepe, Fenerbahçe kalesinde gol aramaya başladı. Göztepe'nin oyunda etkili olmaya başlamasının ardından Nabil Dirar'ın yerine Miha Zajc, Tolgay Arslan'ın yerine ise Emre Belözoğlu oyuna dahil oldu.Göztepe, Fenerbahçe karşısında etkili oynamaya başladıktan kısa süre sonra golü buldu. Maçın 66. dakikasında sol kanattan gelişen Göztepe hücumunda Napoleoni topu geriye çevirdi. Soner Aydoğdu ceza yayı üzerinden ayak içiyle son derece şık bir vuruş yaptı ve top ağlara gitti. Bu golle Göztepe farkı bire indirdi ve skor 2-1 oldu.Maçta 2-1'lik skorun ardından kalan bölümünde Göztepe ikinci golü aradı, Fenerbahçe ise skoru korumaya çalıştı. Fenerbahçe'de Serdar Aziz 90. dakikada kırmızı kart görürken, kaleci Altay Bayındır ise yaptığı kurtarışlarla son anlara damga vurdu. Çalan son düdüğün ardından ise Fenerbahçe 2-1'lik skorla 3 puana ulaştı.1. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Soldan ceza sahası içine giren Muric, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında müsait durumdaki Deniz Türüç'e çıkardı. Deniz'in gelişine yerden vuruşunda kaleci Beto topu son anda kornere çeldi.4. dakikada Berkan Emir'in savunma arkasına pasını ceza sahası içinde göğsüyle kontrol eden Wilczek'in köşeye sert şutunda kaleci Altay Bayındır şık bir kurtarışla topu kornere yolladı.9. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Tolgay Arslan'ın savunma arkasına pasıyla rakip yarı sahanın ortalarında topla buluşan ve meşin yuvarlağı ceza sahasına taşıyan Deniz Türüç, penaltı noktası civarında Muric'i gördü. Muric'in gelişine vuruşunda kaleci Beto topu son anda çeldi. Devamında Göztepe savunması topu uzaklaştırdı.25. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Falette'nin kurduğu atakta sol kanatta Hasan Ali Kaldırım meşin yuvarlağı bekletmeden ceza sahası içinde Ferdi Kadıoğlu ile buluşturdu. Ferdi'nin kontrol ettikten sonra sol çaprazdan sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.36. dakikada hücum yönünün solundan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde oluşan karambolde Muric, topu geride müsait durumda bulunan Ferdi Kadıoğlu'na çıkardı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda top direk dibinden auta gitti.45+2. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Deniz Türüç'ün uzun pasıyla sol tarafta topla buluşan Ferdi, 2 rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası dışı sol çaprazdan etkili bir vuruşla kendisi ve takımı adına 2. golü kaydetti: 2-0.64. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Savunmadan atılan uzun pasa hareketlenen ve sağ tarafta topla buluşan Murat Paluli, içeriye yerden sert bir orta yaptı. Altıpasta Wilczek topun gelişine kontrollü bir vuruş gerçekleştiremedi ve top savunmada Serdar Aziz'in müdahalesinin ardından Fenerbahçe savunması tarafından uzaklaştırıldı.66. dakikada Göztepe farkı 1'e indirdi. Soldan topla hareketlenen ve ceza sahasına giren Napoleoni'nin yerden geriye çıkardığı pasın gelişine ceza sahası dışından Soner Aydoğdu'nun sert vuruşunda top filelerle buluştu: 2-1.76. dakikada savunmadan Titi'nin uzun pasıyla savunma arkasına koşan Napoleoni, sıfıra indikten sonra topu geriye çıkardı. Sağ çaprazdan Murat Paluli'nin gelişine vuruşunda savunmada Serdar Aziz topu çizgiden çıkardı.87. dakikada Göztepe gole çok yaklaştı. Sağ taraftan Mossoro'nun etkili ortasında altıpasta Wilczek'in kafa vuruşunu kaleci Altay çok iyi bir kurtarışla topu kornere çeldi.90+5. dakikada kaleyi cepheden gören noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Berkan Emir'in vuruşunda top az farkla auta gitti.ÜlkerBahattin Şimşek, İsmail Şencan, Mehmet KısalAltay Bayındır, Dirar (Dk. 61 Zajc), Serdar Aziz, Falette, Hasan Ali Kaldırım, Gustavo, Tolgay Arslan (Dk. 61 Emre Belözoğlu), Ozan Tufan (Dk. 72 Murat Sağlam), Deniz Türüç, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 78 Jailson), MuricBeto, Gassama (Dk. 46 Murat Paluli), Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Borges (Dk. 46 Yalçın Kayan), Serdar Gürler (Dk. 23 Napoleoni), Mossoro (Dk. 90 Ege Özkayımoğlu), Tripic (Dk. 80 Castro), WilczekDk. 25 ve 45+2 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Dk. 66 Soner Aydoğdu (Göztepe)Dk. 49 Murat Paluli, Dk. 77 Alpaslan Öztürk (Göztepe)Dk. 90+3 Serdar Aziz (Fenerbahçe)