İspanya La Liga'nın 10. haftasında Celta Vigo ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Balaidos'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Real Madrid 2-1'lik skorla kazandı.



Real Madrid, 20. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle öne geçti. Celta Vigo, 51. dakikada Williot Swedberg ile eşitliği sağladı. Vinicius Junior, 66. dakikada Real Madrid'e galibiyeti getiren golü attı.



Vinicius'un golünde asisti yapan Luka Modric (39 yaş 40 gün), Ferenc Puskas'ın 58 yıllık rekorunu kırarak Real Madrid tarihinin gelmiş geçmiş maça çıkan en yaşlı oyuncusu oldu.



Milli yıldızımız Arda Güler, maçı yedek kulübesinde tamamladı.



Bu sezon 10. lig maçında 7. galibiyetini alan Real Madrid, puanını 24'e çıkardı ve 1 maç fazlasıyla lider Barcelona ile puanlarını eşitledi. Celta Vigo ise 13 puanda kaldı.



Real Madrid, gelecek hafta Barcelona ile evinde karşılaşacak. Celta Vigo ise Leganes deplasmanına gidecek.



