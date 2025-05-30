Luis Enrique: 'Daha önce böyle anları yaşadık ve alışkınız.'

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde yarın İtalyan ekibi Inter ile karşılaşacakları maça ilişkindedi.Almanya'nın Münih şehrindeki Allianz Arena'da Inter ile karşılaşacakları UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Luis Enrique, futbolcular Ousmane Dembele ve PSG Kaptanı Marquinhos ile basın toplantısı düzenledi.55 yaşındaki İspanyol teknik direktör Luis Enrique,dedi.Enrique,ifadelerini kullandı.Finalde ne yaşanacağını tahmin etmenin zor olduğunu anlatan teknik adam,diye konuştu.Enrique,ifadesini kullandı.