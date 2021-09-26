Londra'da şimşekler kırmızı çaktı; zafer Arsenal'in!

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasındaki derbide Arsenal, Tottenham'ı 3-1 mağlup etti ve kötü başladığı sezonu toparlamayı sürdürdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Londra'da şimşekler kırmızı çaktı; zafer Arsenal'in!
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26 Eylül 2021 20:23
İngiltere Premier Lig'in 6. haftasındaki Londra derbisinde Arsenal, evinde Tottenham ile karşılaştı. Sezona beklediği girişi yapamayan iki takımın karşılaşmasında kazanan 3-1'lik skorla Arsenal oldu.

İlk yarıda fırtına gibi esen Arsenal'in gollerini 12. dakikada Smith Rowe, 27. dakikada Aubameyang ve 34. dakikada Saka kaydetti. Tottenham'ın sayısı ise 79. dakikada Güney Koreli yıldız Son'dan geldi.

Arsenal, 2013-14'ten sonra ilk kez ezeli rakibini üst üste 2 maçta yenerken, Tottenham Arsenal'a konuk olduğu son 28 lig maçında 1 galibiyette kaldığı kötü istatistiği bozamadı. [11 beraberlik, 17 yenilgi]

Bu sonucun ardından 3 maçlık mağlubiyet ile başladığı sezonda üst üste 3. galibiyetini alan Arsenal puanını 9 yaparken, Arsenal'in tam tersi bir tabloyu yaşayarak üst üste 3. yenilgisini alan Tottenham da 9 puanda kaldı.

Premier Lig'in 7. haftasında Arsenal, Brighton deplasmanına gidecek, Tottenham ise evinde Aston Villa'yı ağırlayacak.




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