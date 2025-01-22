Leipzig, Sporting'in önüne taş koydu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Leipzig, konuk ettiği Sporting Lizbon'u 2-1 yendi

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Leipzig, Sporting'in önüne taş koydu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ocak 2025 22:39
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Leipzig, Sporting Lizbon'u konuk etti.

Red Bull Arena'da oynanan mücadele, ev sahibinin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Leipzig'in gollerini 19. dakikada Benjamin Sesko ve 78. Yussuf Poulsen kaydetti. Sporting'in tek golü ise 75. dakikada Viktor Gyökeres'ten geldi.

Lig aşamasında oynadığı 6 maçı da kaybeden ve daha önce elenmesi kesinleşen Leipzig, bu sonuçla birlikte 3 puana ulaştı. Lig aşamasında üst üste 3. mağlubiyetini alan Sporting ise 10 puanda kaldı ve maç fazlasıyla 19. sırada konumlandı.

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının son haftasında Leipzig, Sturm Graz'a konuk olacak. Sporting ise Bologna'yı ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery