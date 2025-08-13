13 Ağustos
Başakşehir-Viking
1-1
13 Ağustos
PSG-Tottenham
0-029'
13 Ağustos
Huddersfield -Leicester City
0-044'
13 Ağustos
Bolton Wanderers-Sheffield Wednesday
1-245'
13 Ağustos
Barnsley-Fleetwood Town
1-045'
13 Ağustos
Cheltenham Town-Exeter City
1-045'
13 Ağustos
Birmingham City-Sheffield United
1-030'
13 Ağustos
Aarau-Bellinzona
1-0
14 Ağustos
Universidad de Chile-Independiente
03:30
14 Ağustos
Flamengo-Internacional
03:30
13 Ağustos
FC Orenburg-FK Akhmat
2-1
13 Ağustos
PFC Sochi-Samara
6-4
13 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Baltika
2-0
13 Ağustos
Dinamo Moscow-FC Krasnodar
0-383'

Leeds United, Calvert-Lewin ile anlaştı!

Leeds United, Everton ile yollarını ayıran Dominic Calvert-Lewin ile prensip anlaşmasına vardı. 28 yaşındaki golcünün, önümüzdeki günlerde sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

Leeds United, Calvert-Lewin ile anlaştı!
Premier Lig'in köklü ekiplerinden ve bu yıl tekrardan lige yükselen Leeds United, transferler için çalışmalarını sürdürüyor.

İngliz ekibi, Jack Grealish'i kadrosuna kattıktan sonra golcü arayışları kapsamında rotasını Everton ile yollarını ayıran Dominic Calvert-Lewin'e çevirdi.

The Athletic'in haberine göre; Leeds United, serbest oyuncu statüsünde bulunan Dominic Calvert-Lewin ile prensip anlaşmasına vardı.


Haberde, Golcü oyuncunun, önümüzdeki günlerde Thorp Arch antrenman sahasında sağlık kontrollerinden geçmesi beklendiği aktarıldı.

İngiliz futbolcu, 1 Temmuz 2025 tarihi itibariyle Merseyside ekibiyle yollarını ayırmıştı.

Everton formasıyla toplam 273 maçta süre bulan Lewin, 73 gol attı ve 26 gol pası verdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
