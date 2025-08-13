Leeds United, Calvert-Lewin ile anlaştı!

Premier Lig'in köklü ekiplerinden ve bu yıl tekrardan lige yükselen Leeds United, transferler için çalışmalarını sürdürüyor.İngliz ekibi, Jack Grealish'i kadrosuna kattıktan sonra golcü arayışları kapsamında rotasını Everton ile yollarını ayıran Dominic Calvert-Lewin'e çevirdi.The Athletic'in haberine göre; Leeds United, serbest oyuncu statüsünde bulunan Dominic Calvert-Lewin ile prensip anlaşmasına vardı.Haberde, Golcü oyuncunun, önümüzdeki günlerde Thorp Arch antrenman sahasında sağlık kontrollerinden geçmesi beklendiği aktarıldı.İngiliz futbolcu, 1 Temmuz 2025 tarihi itibariyle Merseyside ekibiyle yollarını ayırmıştı.Everton formasıyla toplam 273 maçta süre bulan Lewin, 73 gol attı ve 26 gol pası verdi.