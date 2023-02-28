İtalya Serie A'nın 24. haftasında Lazio, sahasında Sampdoria ile karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçı Lazio, 1-0 kazandı.
Karşılaşmada Maurizio Sarri'nin ekibine galibiyeti getiren golü 80. dakikada Luis Alberto attı.
Sampdoria'da Emirhan İlkhan, 72. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonucun ardından Lazio, 45 puana yükseldi. Sampdoria, 11 puanda kaldı.
Lazio, ligin bir sonraki haftasında lider Napoli deplasmanına konuk olacak. Sampdoria sahasında Salernitana'yı ağırlayacak.
Görsel Kaynak: Lazio/Twitter
Karşılaşmada Maurizio Sarri'nin ekibine galibiyeti getiren golü 80. dakikada Luis Alberto attı.
Sampdoria'da Emirhan İlkhan, 72. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonucun ardından Lazio, 45 puana yükseldi. Sampdoria, 11 puanda kaldı.
Lazio, ligin bir sonraki haftasında lider Napoli deplasmanına konuk olacak. Sampdoria sahasında Salernitana'yı ağırlayacak.
Görsel Kaynak: Lazio/Twitter
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