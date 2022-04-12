Lauri Markkanen askere gidebilir!

Cleveland Cavaliers forveti Lauri Markkanen'ın, memleketi Finlandiya'da askere gidebileceği söylendi.



Finlandiya'daki yasaların, ülkedeki tüm erkeklerin 28 yaşına dek askerlik hizmetini tamamlamasını şart koştuğu ve bu yasanın sporcular için de geçerli olduğundan ötürü, Markkanen'ın ülkesi tarafından zorunlu kılınan bu hizmet süresini tamamlamasının beklendiği açıklandı.



BasketNews'e göre Markkanen, Finlandiya Savunma Kuvvetleri Spor Okulu listesine dahil edilen 20 farklı spor dalındaki 98 sporcudan biriydi ve listeye dahil edilmiş olması, 2022'de Finlandiya ordusunda görev yapmak üzere çağrılabileceğini gösterdi. 24 yaşındaki oyuncu, Finlandiya'nın Vantaa şehrinde doğup büyümüştü.



Finlandiya'nın askerlik hizmetinin, 2021-22 normal sezonunun sona ermesinden sadece bir gün sonra, 12 Nisan 2022'de başlayacağı kaydedildi. Sporcuların 165 günden az olmamak üzere askerlik eğitimine katılmaları gerektiği için, bu durumun Markkanen'ın 2022-23 sezonunun başlangıcına yetişememesine neden olabileceği belirtildi.



Markannen'ın profesyonel bir sporcu olduğu için, basketbol kariyerini sürdürmesine ve aynı zamanda ülkesine hizmet etmesine yardımcı olmak adına özel olarak tasarlanmış bir 'Spor Okulu'nda hizmet vereceği düşünülüyor.



Muhtemel hizmet süresinin ayrıntılarının belirsizliğini koruduğu Markkanen, bu sezon oynadığı 16 maçta 14.6 sayı, 6.1 ribaund ve 1.2 asist ortalamalarına sahip.



