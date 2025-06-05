05 Haziran
İspanya-Fransa
2-050'
05 Haziran
Avustralya-Japonya
1-0
05 Haziran
Endonezya-Çin
1-0
05 Haziran
Bahreyn-Suudi Arabistan
0-2
05 Haziran
Umman-Ürdün
0-3
05 Haziran
Birleşik Arap Emirlikleri-Özbekistan
0-0
05 Haziran
Kuveyt-Filistin
0-187'
05 Haziran
Irak-Güney Kore
0-290'
05 Haziran
Katar-İran
1-088'
06 Haziran
Paraguay-Uruguay
02:00
06 Haziran
Ekvador-Brezilya
02:00
06 Haziran
Şili-Arjantin
04:00

La Liga'da en iyi gençler seçildi: Arda Güler beşinci oldu

İspanya La Liga, 2024-2025 sezonunda forma giyen en iyi 23 yaş altı genç oyuncuları seçti.

calendar 05 Haziran 2025 21:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
La Liga'da en iyi gençler seçildi: Arda Güler beşinci oldu
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İspanya La Liga'da sezonun en iyi 23 yaş altı oyuncuları seçildi.

La Liga'nın belirlediği listede Barcelona'nın şampiyonluğunda şüphesiz en önemli oyuncu olan Lamine Yamal ilk sırada yer aldı. 33 lig maçında 9 gol 15 asist katkısı veren Yamal, 17 yaşında olmasına rağmen dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilmeye başlandı.

La Liga'nın yaptığı sıralamada Arda Güler ise 5'inci sırada yer aldı. Arda Güler son haftalarda daha fazla süre aldığı sezonda 28 lig maçında 3 gol ve 5 asist üretti.

La Liga'nın en iyi 23 yaş altı oyuncu listesi şu şekilde:

1 - Lamine Yamal

2 - Fabio Silva

3 - Diego Lopez

4 - Jude Bellingham

5 - Arda Güler

6 - Pedri Gonzalez

7 - Alberto Moleiro


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