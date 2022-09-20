Kupada 2. tur maç programı açıklandı!

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. eleme turu maç programı belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 27, 28 ve 29 Eylül'de oynanacak müsabakaların programı şöyle:



27 Eylül Salı:



13.00 İnegölspor-BC Group Ağrı 1970 (İnegöl İlçe)



14.30 Ankaraspor-Kepez Belediyespor (Stat henüz açıklanmadı)



14.30 Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Karaelmas Kemal Köksal)



15.00 Somaspor-Efeler 09 (Soma Atatürk)



15.00 Kocaelispor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Derince Belediyesi Doğal Çim Sahası)



17.30 Baynet İnşaat Balıkesirspor-Hacettepe 1945 (Balıkesir Atatürk)



28 Eylül Çarşamba:



13.00 GMG Kastamonuspor-Nevşehir Belediyespor (Kastamonu Gazi)



14.00 Adıyaman FK-Bartınspor (Adıyaman Atatürk)



14.00 Pazarspor-Mazıdağı Fosfatspor (Pazar İlçe)



14.30 Niğde Anadolu FK-Yomraspor (Ömer Halisdemir Üniversitesi)



14.30 1922 Konyaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)



14.30 Etimesgut Belediyespor-Yalovaspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)



14.30 Serik Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor (Serik İsmail Ogan)



14.30 Kırşehir Futbol-Kilis Belediyespor (Kırşehir Ahi)



14.30 Ankara Demirspor-Karaman FK (TCDD Ankara Demirspor)



15.00 Eşin Group Nazilli Belediyespor-Gema Polimer Şile Yıldızspor (Nazilli İlçe)



15.00 Çatalcaspor-Bitexen Sapanca Gençlikspor (Çatalca İzzettin)



15.00 Ergene Velimeşespor-Elazığ Karakoçan FK (Mustafa Kemal Atatürk)



15.00 Kuşadasıspor-Bulvarspor (Özer Türk)



15.00 Sarıyer-Büyükçekmece Tepecikspor (Sarıyer Yusuf Ziya Öniş)



15.00 Uşakspor-Malatya Arguvanspor (Uşak 1 Eylül)



15.00 HES İlaç Afyonspor-Amberçay Eynesil Belediyespor (Zafer)



15.00 Weecoins Kırklarelispor-Siirt İl Özel İdare (Kırklareli Atatürk)



17.30 Şanlıurfaspor-Karşıyaka (Şanlıurfa 11 Nisan)



20.00 Bursaspor-Boyabat 1868 (M. Fehmi Gerçeker)



29 Eylül Perşembe:



14.00 Diyarbekirspor-Kars 36 (Diyarbakır)



15.00 Belediye Derincespor-Amasyaspor FK (Derince Belediyesi Doğan Çim Sahası)



17.00 Menemen FK-Bigaspor (Menemen İlçe)



20.00 Eskişehirspor-Muş 1984 Muşspor (Eskişehir Yeni)





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