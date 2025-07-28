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Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan oluyor

Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinden istifa edeceğini açıklayan Ali Koç'un yerine geçecek isim belli oldu. 29 Temmuz Salı günü gerçekleşecek genel kurulda, Koç'un görevini Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan'a devretmesi bekleniyor.

calendar 28 Temmuz 2025 12:27 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2025 12:28
Fotoğraf: X.com
Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan oluyor
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Geçtiğimiz günlerde Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinden istifa edeceğini açıklayan Ali Koç'a, görevine devam etmesi yönünde birçok Anadolu kulübünden ciddi anlamda destek ve baskı gelmişti. Ancak Koç, kararından geri adım atmayacağını ve görevi bir başkasına devredeceğini kesin bir dille açıklamıştı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; birden fazla Süper Lig kulübü, Kulüpler Birliği Başkanlığı görevine Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın geçmesini istiyor.

GENEL KURUL YARIN

29 Temmuz Salı günü gerçekleşecek Kulüpler Birliği Vakfı genel kurul toplantısında, Ali Koç'un görevini Ertuğrul Doğan'a teslim etmesi bekleniyor. (Gerçek Gazete)

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