ESPN'den Marc J. Spears'ın haberine göre, Phoenix Suns'ın yıldız forveti Durant, New York Knicks'e takaslanmayı istemesine rağmen, Knicks cephesi bu talebe sıcak bakmıyor ve herhangi bir girişimde bulunmayı planlamıyor.Haberde, Knicks'in takas döneminde Durant için bir teklif sunduğu ve iki tarafın da bu olasılığa ilgi gösterdiği belirtilmişti. Ancak o dönemden bu yana ilerleme kaydedilmedi.Durant'in talip olduğu takımlar arasında Houston Rockets, San Antonio Spurs ve Miami Heat gibi kulüpler de yer alıyor. Minnesota Timberwolves'un ise Durant'e ciddi ilgi gösterdiği ifade edilse de, tecrübeli yıldızın bu takıma gitmeye sıcak bakmadığı öne sürüldü.36 yaşındaki Durant ve menajeri Rich Kleiman, Suns yönetiminin oyuncunun tercih ettiği bir takıma gitmesine izin verip vermeyeceği konusunda endişeli. Spears, Durant'in kariyerinin son bölümünde olduğunu hatırlatarak, oyuncunun isteğinin bu nedenle önem taşıdığını vurguladı.Durant, 2024-25 sezonunda 62 maçta 26.6 sayı, 6.0 ribaund ve 4.2 asist ortalamaları tutturdu. 2025-26 sezonunda 54.7 milyon dolarlık maaş alacak ve ardından serbest oyuncu statüsüne geçecek.