Knicks, Jalen Brunson'ı gözüne kestirdi!

New York Knicks'in, Dallas Mavericks'in guardı Jalen Brunson'ı kadrosuna katmak istediği bildirildi.



The New York Post'tan Marc Berman'a göre yakın zamanda Atlanta Hawks'tan Cam Reddish'i almış olan Knicks, şimdi de Brunson'ı hedefliyor.



Brunson'ın babası Rick Brunson, Knicks başkanı Leon Rose'un bir spor menajeri olarak başladığı süreçte ilk müşterilerinden biriydi. Geçmişte Brunson'ın dahil olduğu takas dedikodularında New York'un adı da geçmişti.



Mavs ile sözleşmesini uzatmaya uygun olan Brunson, bunun yerine önümüzdeki yaz sınırsız serbest oyuncu döneminde başka bir takımla daha yüksek bir kontrata imza atmayı da hedefleyebilir.



New York'un ayrıca Detroit Pistons'tan Jerami Grant ve Indiana Pacers'tan Myles Turner'ı alma konusunda da görüşmeler yaptığı iddia edilmişti.