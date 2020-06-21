Beşiktaş'ta Fiorentina'dan kiralanan Kevin Prince Boateng'in "10 resmi maçta 45 dakika ve üzeri forma giyerse kiralık sözleşmesi 1 yıl uzar" maddesi kaldırıldı.



"1,7 MİLYON €'LUK OPSİYONU KALKTI"



Siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi, CNN Türk'e yaptığı açıklamada Boateng'in opsiyonunun kaldırılmasının detaylarını anlattı. Çebi "Kendisinin 1 milyon 700 bin euro opsiyonu vardı ama kaldırdı. 'Bana zorla bağlı kalmayın, ben top oynamak istiyorum' dedi ve opsiyonu kaldırdık." açıklamasını yaptı.



"BOATENG'İN ÜCRETİ 325 BİN EURO"



Ahmet Nur Çebi ayrıca "Sözleşmesi devam eden ve yüksek ücretli futbolcularla pazarlık ediyoruz. Söylenildiği gibi Boateng'in ücreti yüksek değil. 6 ay için 325 bin euro alıyor. Yani yıllık ücreti 600 bin euro civarında. Transfer için Temmuz sonunu bekleyeceğiz. Sözleşmesi biten arkadaşlarla bu süreçte görüşeceğiz anlaşabilirsek sizlere duyuracağız. Sezon sonunda futbolcular devam etmek isteyip istemediklerini bize iletecek." dedi.



