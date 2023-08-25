Kerem Atakan Kesgin, Karagümrük yolcusu

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Kerem Atakan Kesgin, kiralık olarak Fatih Karagümrük'e transfer olmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Kerem Atakan Kesgin, Karagümrük yolcusu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ağustos 2023 19:15
Son güncelleme 25 Ağustos 2023 19:17
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta bir yandan da takımdan ayrılacak isimler konusunda çalışmalar sürüyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fatih Karagümrük, Kerem Atakan Kesgin'i 1 yıllığına kiralamak için Beşiktaş ile anlaşmaya vardı.



Geçtiğimiz sezon başında Sivasspor'dan 1.4 milyon euro'ya Beşiktaş'a transfer olan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, siyah beyazlı formayla çıktığı 8 resmi maçta gol veya asist katkısı gösteremedi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery