Katalanlar'ın Galatasaray iddiası: "Neymar"

Santos'taki sözleşmesi bu yaz sona erecek olan Neymar, 2026 Dünya Kupası'na kadar Avrupa'ya dönmeyi hedefliyor. İlk tercihi Barcelona olsa da, Galatasaray da Brezilyalı oyuncuyu Avrupa'ya geri kazandırmak için büyük bir fırsat sunuyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Katalanlar'ın Galatasaray iddiası: 'Neymar'
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08 Mart 2025 15:05
Son güncelleme 08 Mart 2025 15:13
Neymar'ın Avrupa'ya geri dönme arzusunun farkında olan Galatasaray, Brezilyalı yıldız için ciddi bir adım atmayı planlıyor.

Katalan gazetesi El Nacional'e göre; Sarı-kırmızılılar, Neymar'ı transfer etmek için mali bir çaba harcamaya ve ona liderlik rolü sunarak projeye dahil etmeye hazır.

OSIMHEN AYRILIRSA BÜYÜK YILDIZ ARAYIŞI

Galatasaray, Victor Osimhen'in sezon sonunda takımdan ayrılmasının ardından hücum hattını güçlendirmek için büyük bir yıldız arayışında ve Neymar, bu boşluğu dolduracak isim olarak ön plana çıkıyor.

NEYMAR'IN GELECEĞİ

Galatasaray, Neymar için hayal ettiği kulüp olmayabilir ancak Brezilyalı oyuncu 33 yaşında olduğunun bilincinde ve artık tüm seçenekleri değerlendirme kararı almış durumda.

Önceliği hâlâ Avrupa'ya dönmek olan Neymar, Galatasaray'a katılarak projede liderlik rolü üstlenebilir. Bu adım, ona en iyi seviyesine geri dönme şansı tanıyacak ve 2026 Dünya Kupası'na tam formda katılmasını sağlayacak. 
 

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