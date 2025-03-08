Katalanlar'ın Galatasaray iddiası: 'Neymar'

Neymar'ın Avrupa'ya geri dönme arzusunun farkında olan Galatasaray, Brezilyalı yıldız için ciddi bir adım atmayı planlıyor.
Katalan gazetesi El Nacional'e göre; Sarı-kırmızılılar, Neymar'ı transfer etmek için mali bir çaba harcamaya ve ona liderlik rolü sunarak projeye dahil etmeye hazır.
OSIMHEN AYRILIRSA BÜYÜK YILDIZ ARAYIŞI
Galatasaray, Victor Osimhen'in sezon sonunda takımdan ayrılmasının ardından hücum hattını güçlendirmek için büyük bir yıldız arayışında ve Neymar, bu boşluğu dolduracak isim olarak ön plana çıkıyor.
NEYMAR'IN GELECEĞİ
Galatasaray, Neymar için hayal ettiği kulüp olmayabilir ancak Brezilyalı oyuncu 33 yaşında olduğunun bilincinde ve artık tüm seçenekleri değerlendirme kararı almış durumda.
Önceliği hâlâ Avrupa'ya dönmek olan Neymar, Galatasaray'a katılarak projede liderlik rolü üstlenebilir. Bu adım, ona en iyi seviyesine geri dönme şansı tanıyacak ve 2026 Dünya Kupası'na tam formda katılmasını sağlayacak.
Katalan gazetesi El Nacional'e göre; Sarı-kırmızılılar, Neymar'ı transfer etmek için mali bir çaba harcamaya ve ona liderlik rolü sunarak projeye dahil etmeye hazır.
OSIMHEN AYRILIRSA BÜYÜK YILDIZ ARAYIŞI
Galatasaray, Victor Osimhen'in sezon sonunda takımdan ayrılmasının ardından hücum hattını güçlendirmek için büyük bir yıldız arayışında ve Neymar, bu boşluğu dolduracak isim olarak ön plana çıkıyor.
NEYMAR'IN GELECEĞİ
Galatasaray, Neymar için hayal ettiği kulüp olmayabilir ancak Brezilyalı oyuncu 33 yaşında olduğunun bilincinde ve artık tüm seçenekleri değerlendirme kararı almış durumda.
Önceliği hâlâ Avrupa'ya dönmek olan Neymar, Galatasaray'a katılarak projede liderlik rolü üstlenebilir. Bu adım, ona en iyi seviyesine geri dönme şansı tanıyacak ve 2026 Dünya Kupası'na tam formda katılmasını sağlayacak.
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