Kasımpaşa'da Göztepe maçının hazırlıkları devam ediyor

Süper Lig'in 26. haftasında 13 Mart Cuma günü Göztepe'yle karşılaşacak olan Kasımpaşa, hazırlarını Kemerburgaz Tesisleri'nde sürdürdü.

Haber; AA
Kasımpaşa'da Göztepe maçının hazırlıkları devam ediyor
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11 Mart 2020 14:19
Kasımpaşa, Süper Lig'in 26. haftasında 13 Mart Cuma günü Göztepe'yle yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetimindeki antrenmana lacivert-beyazlı futbolcuların, pas ve pres çalışmasıyla başladığı aktarıldı. Antrenmanın taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Kasımpaşa, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın tesislerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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