Kasımpaşa'da Göztepe maçının hazırlıkları devam ediyor

Kasımpaşa, Süper Lig'in 26. haftasında 13 Mart Cuma günü Göztepe'yle yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetimindeki antrenmana lacivert-beyazlı futbolcuların, pas ve pres çalışmasıyla başladığı aktarıldı. Antrenmanın taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.
Kasımpaşa, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın tesislerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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Kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetimindeki antrenmana lacivert-beyazlı futbolcuların, pas ve pres çalışmasıyla başladığı aktarıldı. Antrenmanın taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.
Kasımpaşa, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın tesislerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın