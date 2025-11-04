04 Kasım
SSC Napoli-E. Frankfurt
20:45
04 Kasım
Oxford United-Stoke City
22:45
04 Kasım
Birmingham City-Millwall
22:45
04 Kasım
Bristol City-Blackburn Rovers
22:45
04 Kasım
Charlton Athletic-West Bromwich
22:45
04 Kasım
Derby County-Hull City
22:45
04 Kasım
Ipswich Town-Watford
22:45
04 Kasım
Leicester City-Middlesbrough
22:45
04 Kasım
Olympiakos-PSV Eindhoven
23:00
04 Kasım
Slavia Prag-Arsenal
20:45
04 Kasım
Bodo/Glimt-AS Monaco
23:00
04 Kasım
Tottenham-Kopenhag
23:00
04 Kasım
Atletico Madrid-Union St.Gilloise
23:00
04 Kasım
Liverpool-Real Madrid
23:00
04 Kasım
PSG-Bayern Munih
23:00
04 Kasım
Juventus-Sporting CP
23:00
04 Kasım
Coventry City-Sheffield United
23:00

Karşıyaka'nın amatörden gelen yıldızı Erhan

Burhanettin Basatemür'ün 1 yıl önce amatörden keşfettiği Erhan Öztürk takımın yıldızlarından oldu.

calendar 04 Kasım 2025 15:59
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bu sezon yenilgisiz liderliğini sürdürerek yıllar sonra camianın şampiyonluk umutlarını yeniden yeşerten Karşıyaka'da Teknik Direktör Burhanettin Basatemür'ün 1 yıl önce amatörden keşfettiği Erhan Öztürk takımın yıldızlarından oldu.

Daha önce Somaspor'da görev yaparken amatörden takıma kazandırdığı birçok oyuncuyu Süper Lig'de Beşiktaş dahil üst liglere uğurlayan Burhanettin Basatemür, kariyerinin tamamını amatör takımlarda geçiren Erhan'ı geçen sezon Çivril Belediyespor'dan 2'nci Lig'de çalıştırdığı Menemen FK'ya transfer etti.

Geçen yıla kadar Bölgesel Amatör Lig'de oynayan Erhan, kariyerinde ilk kez 24 yaşında profesyonel oldu.


Menemen FK'daki ilk profesyonel sezonunda 31 maçta 3 gol atan Erhan, takımıyla Play-Off oynama başarısı gösterdi. Bu sezon başında İzmir'in en köklü kulübü Karşıyaka'nın dümenine geçen Burhanettin Basatemür, ilk transfer hamlelerinden biri olarak Erhan'ı yeşil-kırmızılılara kazandırdı.

Kaf-Kaf'la 2 yıllık sözleşme imzalayan 10 numara bu sezon oynanan 9 maçta da ilk 11'de forma giyerken 2 kez ağları sarstı. Balıkesirspor'un yanı sıra İzmir Çoruhlu FK'ya jeneriklik gol atan Erhan, yaptığı asistlerle de takımını taşıdı. Erhan, son Uşakspor maçında sağ köşeden iki rakibini çalımlayıp Yasin'e galibiyet golünün asistini yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
