Karşıyaka filede 7'nci kez hüsran yaşadı

Voleybolda 2011 yılında Sultanlar Ligi'nden düştükten sonra Kadınlar 1'inci Ligi'nde 7 kez Play-Off oynayan Karşıyaka finallerden yine eli boş dönmenin üzüntüsünü yaşadı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Sponsor desteğiyle başladığı bu sezon lig etabını grubunda ikinci sırada tamamlayan, Alanya'daki yarı finallerde ilk iki maçı 3-2 kaybettikten sonra son maçta 3-0 kazanıp finale kalan İnfo Yatırım Karşıyaka, kulübün sıkıntılı günlerinde camiaya şampiyonluk sevinci yaşatmanın kıyısından döndü.
Alanya'daki finallerde ilk gün Göztepe'ye 3-1 mağlup olup, ikinci gün İBB Spor'u aynı skorla yenen Kaf-Kaf, kazanın Sultanlar Ligi'ne çıkacağı son maçta İlbank'a 3-1 yenilerek havlu attı. Sultanlar Ligi hasretini 15 seneye çıkaracak yeşil-kırmızılılar, 7 kez Play-Off'tan hedefine ulaşamazken, İzmir'de bu süreçte kurulan rakipler Aras Kargo'dan sonra Göztepe de lige yükselmeyi başardı.
Sponsor desteğiyle başladığı bu sezon lig etabını grubunda ikinci sırada tamamlayan, Alanya'daki yarı finallerde ilk iki maçı 3-2 kaybettikten sonra son maçta 3-0 kazanıp finale kalan İnfo Yatırım Karşıyaka, kulübün sıkıntılı günlerinde camiaya şampiyonluk sevinci yaşatmanın kıyısından döndü.
Alanya'daki finallerde ilk gün Göztepe'ye 3-1 mağlup olup, ikinci gün İBB Spor'u aynı skorla yenen Kaf-Kaf, kazanın Sultanlar Ligi'ne çıkacağı son maçta İlbank'a 3-1 yenilerek havlu attı. Sultanlar Ligi hasretini 15 seneye çıkaracak yeşil-kırmızılılar, 7 kez Play-Off'tan hedefine ulaşamazken, İzmir'de bu süreçte kurulan rakipler Aras Kargo'dan sonra Göztepe de lige yükselmeyi başardı.