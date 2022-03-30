Juventus'tan Çağlar Söyüncü atağı!

Juventus, Leicester City forması giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Juventus'tan Çağlar Söyüncü atağı!
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30 Mart 2022 22:24
Leicester City forması giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, Juventus'un transfer hedefinde.

A Spor'un haberine göre; İtalyan devi, milli futbolcumuz için Leicester City ile temaslarını sürdüyor.

25 yaşındaki futbolcu da bu transfere sıcak bakıyor.

2018 yılından bu yana Leicester City'de forma giyen Çağlar, bu sezon ise 37 maçta forma giydi. Milli oyuncumuz, bu karşılaşmalarda bir kez fileleri sarstı.

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