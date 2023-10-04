Jürgen Klopp: 'Maçı tekrar edin!'

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Tottenhaö ile oynadıkları maçta attıkları golün yanlış VAR müdahalesiyle iptal edildiğinin kabul edilmesinin ardından 'maç tekrarlansın' çağrısında bulundu.



Merseyside ekibinin Tottenham'a 2-1 yenildiği maçta Luis Diaz'ın attığı gol, Premier Lig Hakem Kurulu tarafından kabul edilen şekilde VAR'ın hatası sonrası iptal edildi.



Basın toplantısında konuşan Jürgen Klopp, "Hakem ile VAR arasındaki ses kayıtlarını dinlemem hiçbir şeyi değiştirmedi. Bu hatanın neden olduğuyla pek ilgilenmiyorum. Sonucu gördüm, bir gol gördüm ve sayılmadığını da gördüm. Bu konuyu doğru bir şekilde ele almamız gerçekten çok önemli. Hakemler bunu bilerek yapmadılar. Bunu unutmamak gerekiyor. Evet, büyük bir hata yaptılar. Çok bariz bir hataydı. Bence çözüm yolu hala bulunabilir. Bence, bu maçın tekrar edilmesi tek çözüm yolu ama böyle bir şeyi muhtemelen yapmayacaklar." dedi.



"HAKEMLERİ ACELEYE GETİRİNCE HATA YAPIYORLAR"



"Daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı." diyen Klopp, "Bu maç bu nedenle tekrar edilmeli. Hiçbir hakeme kızgın değilim, hem de hiç. Onların üzerine gitmemeliyiz. Bir hata yaptılar ve eminim kendilerini bu konuda kötü hissediyorlardır. Ancak, böyle şeyler olmamalı. Başka hatalar da olmamalı. Bununla başa çıkmak için bir çözüm bulun. Hakemleri aceleye getiriyoruz, hızlı kararlar vermelerini istiyoruz ve bu nedenle hatalı kararlar verebiliyorlar." açıklamasını yaptı.



"MAÇI TEKRAR EDİN, DURUM DÜZELSİN"



Alman teknik adam, "Sorunlar ortada ama çözülebilir. Hakemlerin en iyi kararları verebilecekleri bir ortam yaratmaya çalışmalıyız. Böyle hataların önüne mutlaka geçilebilir. Bizim maçtaki yaşanan hatanın ise çözüm yolu belli, maçı tekrar edin ve durum düzelsin." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



