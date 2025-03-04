Jose Mourinho: "4 puan fark da kapanacak!"

Jose Mourinho, yaptığı toplantılarda şampiyonluk için oyunculara söylediği sözlerde haklı çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho: '4 puan fark da kapanacak!'
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04 Mart 2025 12:44
Son güncelleme 04 Mart 2025 12:50
Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik direktörü Jose Mourinho, takımını şampiyonluk yolunda motive etmek için yaptığı konuşmalarla dikkat çekiyor.

"GALATASARAY PUAN KAYBI YAŞAYACAK"

Portekizli çalıştırıcı, Samandıra'da düzenlediği toplantılarda oyuncularına haftalardır, "Siz galibiyetler alın. Oyunumuzu oynayıp şampiyon biz olacağız. Galatasaray puan kaybı yaşayacak" diyordu. Galatasaray'ın Kasımpaşa maçındaki puan kaybı tecrübeli hocayı haklı çıkardı.

Mourinho'nun yaptığı son toplantıda, "Şu an önümüzde Avrupa var. Konsantre olacağımız alan başka. İki maçı atlattıktan sonra hedefe kaldığımız yerden yürüyeceğiz. Siz kazanın 4 olan fark da kapanacak" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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