Philadelphia 76ers'ın yıldız pivotu Joel Embiid, sol dizindeki sakatlık nedeniyle 28 Şubat'ta sezonu kapattıktan sonra, rehabilitasyon ve tedavi süreci üzerine detaylı bir plan oluşturmak için çalışmalar başlatılmıştı.



Haftalar süren değerlendirmelerin ardından, Embiid'in tedavi yöntemiyle ilgili nihai kararın yaklaştığı belirtiliyor.



76ers başantrenörü Nick Nurse, Embiid'in sakatlığı konusunda uzmanlarla görüşmelerini büyük ölçüde tamamladığını açıkladı.



"Kesin bir şey söylemek istemem ama bildiğim kadarıyla tüm uzmanlarla görüşmelerini tamamladı," diyen Nurse, "Belki bir ya da iki takip görüşmesi daha olabilir ama bunlar daha çok mevcut seçenekleri gözden geçirmek için. Artık bir karar aşamasına yaklaştık. Çok fazla farklı görüş var ve şu an bunları değerlendirme sürecindeyiz. Ancak henüz kesin bir noktaya varmış değiliz," ifadelerini kullandı.



Embiid'in rehabilitasyon süreci titizlikle yürütüldü ve artık cerrahi müdahale, dinlenme veya alternatif tedavi seçeneklerinden hangisinin tercih edileceği belirlenmek üzere. Bu kararın, sadece oyuncunun değil, 76ers'ın geleceğini de önemli ölçüde etkileyeceği düşünülüyor.



