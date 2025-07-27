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Joao Felix, Al Nassr yolcusu!

Al Nassr, Joao Felix transferi için Chelsea ile anlaşmaya vardı.

calendar 27 Temmuz 2025 14:25 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2025 14:27
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Joao Felix, Al Nassr yolcusu!
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Bonservisi Chelsea'de bulunan Joao Felix, kariyerine Suudi Arabistan'da devam etmeye hazırlanıyor.

Romano'nun haberine göre, Al Nassr, Portekizli futbolcunun transferi için Chelsea ile anlaşma sağladı.

ANLAŞMA ŞARTLARI

Suudi Arabistan temsilcisi, 25 yaşındaki futbolcunun transferi için Chelsea'ye 30 milyon euro bonservis ve bonus ödeyecek. Al Nassr, Felix'in sonraki satışından da yüksek bir miktarı Chelsea'ye verecek.

Felix'in adı son dönemde eski takımı Benfica ile anılmıştı ancak Al Nassr, devreye girdi ve Portekizli futbolcunun transferini resmiyete dökmek için geri sayıma geçti.

SEZON PERFORMANSI


Chelsea'den geçen sezonun ikinci yarısında Milan'a kiralanan 25 yaşındaki futbolcu, iki takımda süre bulduğu toplam 41 maçta 10 gol attı ve 3 asist yaptı.

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