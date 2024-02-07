James Rodriguez adım adım Beşiktaş'a

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği James Rodriguez'in, Sao Paulo ile olan sözleşmesini feshetmek istediği söylendi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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James Rodriguez adım adım Beşiktaş'a
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07 Şubat 2024 19:18
Son güncelleme 07 Şubat 2024 19:21
Son dönemlerde adı sık sık Beşiktaş ile anılan James Rodriguez flaş bir karar aldı.

SÖZLEŞMESİNİ FESHEDECEK

Globo'da yer alan habere göre James Rodriguez, Sao Paulo ile sözleşmesini feshetmek üzere takıma mesaj yolladı.

Haberin detaylarında James Rodriguez'in alacakları sebebiyle sözleşmesini feshetmek istediği ve Sao Paulo yönetimininde, James Rodriguez'in fiziksel durumunu yeterli bulmadığı için bu durumu değerlendirebileceği söylendi.

James Rodriguez, Sao Paulo'nun son oynadığı maçta kadroya alınmamıştı.

14 MAÇA ÇIKTI

Sao Paulo formasıyla 14 resmi maça çıkan James Rodriguez bu karşılaşmalarda 1 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı

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