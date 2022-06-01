İtalya - Arjantin maçı muhtemel 11'leri

EURO 2020 şampiyonu İtalya ile Copa America'nın kazananı Arjantin, Finalissima'da (Büyük Final) karşı karşıya gelecek. İtalya - Arjantin maçına İngiltere'nin başkenti Londra ev sahipliği yapacak ve dev karşılaşma bugün (1 Haziran Çarşamba) oynanacak. Ayrıntılar haberde...



İTALYA - ARJANTİN MAÇI HANGİ KANALDA?



Avrupa ile Güney Amerika'nın kıta şampiyonu olarak karşı karşıya gelecek iki takımın maçı saat 21:45'te başlayacak. Zorlu karşılaşma S Sport ve S Sport Plus'tan ekranlara gelecek. UEFA ile CONMEBOL'un ortak düzenlediği Finalissima, kıtalar arası Süper Kupa anlamı taşıyor.



FİNALİSSİMA NEDİR VE NEDEN OYNANIYOR?



Geçmişte bu organizasyon 1985 ve 1993'te olmak üzere iki kez oynandı. Ancak; o zamanlarda, mücadelenin adı Artemio Franchi Kupası olarak anılıyordu. Bilindiği üzere Artemio Franchi, 1972-1983 yılları arasında UEFA başkanlığı yapmış ve trafik kazasında yaşamını yitirmiş bir futbol adamıydı. İtalyan ekibi Fiorentina'nın stadyumunun adı da Artemio Franchi olarak biliniyor.



Öte yandan 1985'te Fransa, Uruguay'ı 2-0 mağlup ederek mutlu sona ulaşmıştı. 1993 yılında ise Arjantin ile Danimarka karşı karşıya gelmiş ve 1-1 biten maçın ardından Tangocular rakibini penaltılarda 5-4 mağlup etmeyi başarmıştı.



İTALYA MUHTEMEL 11

Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson, Barella, Jorginho, Pessina, Bernardeschi, Belotti, Raspadori



ARJANTİN MUHTEMEL 11

E. Martinez, Foyth, Romero, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Rodriguez, Lo Celso, Messi, L. Martİnez, Di Maria



İTALYA'NIN ADAY KADROSU



Kaleci: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa)



Defans: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Davide Calabria (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Emerson Palmieri Dos Santos (Olympique Lyonnais), Alessandro Florenzi (Milan), Manuel Lazzari (Lazio), Luiz Felipe (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma)



Orta saha: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Sassuolo), Jorginho Frello Jorge Luiz (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint Germain)



Forvet: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Gianluca Caprari (Verona), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (Juventus), Andrea Pinamonti (Empoli), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Roma).



ARJANTİN'İN ADAY KADROSU



Kaleci: Emiliano Martinez (Aston Villa), Franco Armani (River Plate), Juan Musso (Atalanta), Geronimo Rulli (Villarreal)



Defans: Gonzalo Montiel (Sevilla), Juan Foyth (Villarreal), German Pezzella (Betis), Nehuen Perez (Udinese), Cristian Romero (Tottenham), Nicolas Otamendi (Benfica), Lisandro Martinez (Ajax), Marcos Senesi (Feyenoord), Nicolas Tagliafico (Ajax), Marcos Acuna (Sevilla)



Orta saha: Guido Rodriguez (Betis), Alexis Mac Allister (Brighton), Rodrigo De Paul (Atletico Madrid), Exequiel Palacios (Leverkusen), Giovani Lo Celso (Villarreal), Alejandro Gomez (Sevilla)



Forvet: Angel Di Maria (PSG), Paulo Dybala (Juventus), Lionel Messi (PSG), Lautaro Martinez (Inter), Julian Alvarez (River Plate), Joaquin Correa (Inter), Nicolas Gonzalez (Fiorentina), Angel Correa (Atletico Madrid)





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