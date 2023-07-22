İşte Zaha'nın Fenerbahçe'den son talebi!

Haber Global yazarı Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Wilfried Zaha'nın menajeri, Fenerbahçe'yi arayıp Crystal Palace'ın teklifini 6 milyon pound'a yükselttiğini iletti ve Fenerbahçe'den 8 milyon pound seviyesine çıkmasını istedi.





5 milyon euro maaş ve her yıl 2 milyon euro imza parası teklif etmişti.