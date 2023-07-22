İşte Zaha'nın Fenerbahçe'den son talebi!

Fenerbahçe'nin uzun süredir ısrarla istediği Wilfried Zaha transferinde yeni bir gelişme yaşandığı iddia edildi.

Haber; Haber Global, Fotoğraf; EPA
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İşte Zaha'nın Fenerbahçe'den son talebi!
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22 Temmuz 2023 15:41
Son güncelleme 22 Temmuz 2023 15:45
Fenerbahçe, transfer döneminin başından bu yana görüşme halinde olduğu Wilfried Zaha'yı kadrosuna katmak istiyor.

Sarı-lacivertli taraftarların dört gözle beklediği 30 yaşındaki futbolcu ise henüz kararını vermedi. 

Fildişi Sahilli oyuncuya en cazip teklifi Fenerbahçe'nin yaptığı ve beklemeye geçtiği kaydedilirken, bu transfer için yeni bir iddia geldi.

CRYSTAL PALACE TEKLİFİNİ YÜKSELTTİ

Haber Global yazarı Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Wilfried Zaha'nın menajeri, Fenerbahçe'yi arayıp Crystal Palace'ın teklifini 6 milyon pound'a yükselttiğini iletti ve Fenerbahçe'den 8 milyon pound seviyesine çıkmasını istedi.

Sarı-lacivertliler yıldız futbolcuya 5 milyon euro maaş ve her yıl 2 milyon euro imza parası teklif etmişti.
WILFRIED ZAHA KİMDİR?

Futbolculuk kariyerinde Manchester United, Cardiff City ve Crystal Palace formalarını terleten 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Crystal Palace formasıyla çıktığı 458 maçta takımına 166 gollük katkı (90 gol - 76 asist) sağladı. Tam adı Dazet Wilfried Armel Zaha olan yıldız futbolcu, hücum hattının her bölgesinde görev yapabiliyor.

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