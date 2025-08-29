28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
0-2
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
0-2
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
0-0
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
5-0
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
1-0
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
3-2
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
3-0
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
0-0
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
0-1
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
3-1
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
4-1
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
2-0
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
3-2
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
1-1107'
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
3-3MB
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
4-1

İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri!

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu.

calendar 28 Ağustos 2025 23:57 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2025 00:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Benfica'ya elenen ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci torbada yer alacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi 29 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek. Kura çekimi saat 14.00'te başlayacak.

AVRUPA LİGİ'NDE TORBALAR

1. Torba

Roma
Porto
Rangers
Feyenoord
Lille
Dinamo Zagreb
Real Betis
Salzburg
Aston Villa

2. Torba

Fenerbahçe
Braga
Kızılyıldız
Lyon
PAOK
Viktoria Plzen
Ferencvaros
Celtic
Maccabi Tel Aviv

3. Torba

Young Boys
Basel
Midtjylland
Freiburg
Ludugorets
Nottingham Forest
Sturm Graz
FCSB
Nice

4. Torba

Bologna
Celta Vigo
Stuttgart
Panathinaikos
Malmö
Go Ahead Eagles
Utrecht
Genk
Brann



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.