Benfica'ya elenen ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci torbada yer alacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi 29 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek. Kura çekimi saat 14.00'te başlayacak.
AVRUPA LİGİ'NDE TORBALAR
1. Torba
Roma
Porto
Rangers
Feyenoord
Lille
Dinamo Zagreb
Real Betis
Salzburg
Aston Villa
2. Torba
Fenerbahçe
Braga
Kızılyıldız
Lyon
PAOK
Viktoria Plzen
Ferencvaros
Celtic
Maccabi Tel Aviv
3. Torba
Young Boys
Basel
Midtjylland
Freiburg
Ludugorets
Nottingham Forest
Sturm Graz
FCSB
Nice
4. Torba
Bologna
Celta Vigo
Stuttgart
Panathinaikos
Malmö
Go Ahead Eagles
Utrecht
Genk
Brann
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci torbada yer alacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi 29 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek. Kura çekimi saat 14.00'te başlayacak.
AVRUPA LİGİ'NDE TORBALAR
1. Torba
Roma
Porto
Rangers
Feyenoord
Lille
Dinamo Zagreb
Real Betis
Salzburg
Aston Villa
2. Torba
Fenerbahçe
Braga
Kızılyıldız
Lyon
PAOK
Viktoria Plzen
Ferencvaros
Celtic
Maccabi Tel Aviv
3. Torba
Young Boys
Basel
Midtjylland
Freiburg
Ludugorets
Nottingham Forest
Sturm Graz
FCSB
Nice
4. Torba
Bologna
Celta Vigo
Stuttgart
Panathinaikos
Malmö
Go Ahead Eagles
Utrecht
Genk
Brann