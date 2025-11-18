İstanbul Rallisi'nde Remed Assistance etabı zirveyi belirledi

Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6. yarışı Orhan Yüce 45. İstanbul Rallisi'nde Remed Assistance (Powerstage) özel etabını Petrol Ofisi takımından Kerem Kazaz-Corentin Silvestre ikilisi kazandı.Remed Assistance'tan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Otomobil Spor Kulübü (İSOK) tarafından düzenlenen rallinin 6. yarışında yer alan araçlar, 116,38 kilometresi özel etap olmak üzere toplam 302 kilometre yol katetti.İstanbul'un Şile ilçesinde gerçekleşen etaplarda yarışın sponsorlarından Remed Assistance, çekici ve ambulans ekipleriyle hem pilotların hem de araçların güvenliğini sağladı.Rallideki Remed Assistance özel etabı, şampiyonluğa uzanan 14,77 kilometrelik yolda belirleyici oldu. Etap birincilleri Petrol Ofisi takımından Kerem Kazaz-Corentin Silvestre, aynı zamanda Remed Assistance özel ödülünün de sahibi oldu.Açıklamada görüşlerine yer verilen Remed Assistance Genel Müdürü Faruk Ertuğ, İstanbul Rallisi'nin, sezonun sonuna yön veren bir yarış olduğunu belirtti.Remed Assistance etabının "powerstage" olmasının, yarışa ayrı bir heyecan ve rekabet kattığını belirten Ertuğ, "Dereceye giren tüm sporcuları yürekten tebrik ediyorum. 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6. yarışını geride bıraktık ve tüm sporseverler için unutulmaz anlarla dolu bir yarış oldu." ifadelerini kullandı.Şirket olarak, iki yıldır şampiyonanın asistans sponsoru olmanın gururunu yaşadıklarını vurgulayan Ertuğ, güçlü altyapı ve deneyimleriyle şampiyonaya katkı sağlamaya devam ettiklerini aktardı.Ertuğ, "Türk sporuna ve pilotlarımıza destek olmaktan dolayı son derece mutluyuz. Sporcularımızın yanında olmak ve acil durumlarda anında çözümler sunmak için her zaman hazırız. Türkiye Ralli Şampiyonası'nın düzenlenmesinde emeği geçen Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu yetkililerine, takımlara, yarışçılara ve tüm sponsorlara teşekkürlerimi sunarım." değerlendirmesini yaptı.Etabın ardından Sınıf 2 ve genç pilotlar birinciliğini garantileyen Kerem Kazaz ise 2024 sezonunun ardından bu seneyi de şampiyon olarak tamamlamaktan memnuniyet duyduğunu vurguladı.Sezonu değerlendiren Kazaz, şunları kaydetti:"Team Petrol Ofisi ile ilk sezonumda şampiyon pilot ünvanıyla yarışmak ve bunu devam ettirmek, kendi adıma önemli bir başarıydı. Sezon boyunca sorunlar yaşasak da bunlar, bize birçok şey öğretti. Neticede, sezonun bitimine bir yarış kala şampiyonluğu garantilememizi sağladı. İstanbul Rallisi'ne de şampiyon olma gibi bir hedefle gelmedik, iyi puanlar toplayarak Kocaeli'ye avantajlı gitmeyi hedefliyorduk. Ama beklemediğimiz bir anda şampiyonluk geldi."