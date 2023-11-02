İstanbul Maratonu 45. yılında

Dünyanın kıtalar arası koşulan tek maratonu İstanbul Maratonu, 45'inci yılında Cumhuriyet coşkusuyla "Yüzyılın Koşusu" temasıyla koşulacak.



AA'nın İstanbul Maratonu'nun 45. yılı dolayısıyla hazırladığı dosya haberlerin ilkinde, maratonun ilk yarıştan bugüne gelişimi aktarıldı.



Cumhuriyet'in 100. yılının da kutlanacağı Türkiye İş Bankası'nın isim sponsorluğundaki maraton, 1979 yılındaki ilk organizasyondan bu yana her geçen yıl büyüdü.



DÜNYADA İLGİ ÇEKİYOR



Her yıl sivil toplum kuruluşlarının da büyük ilgi gösterdiği maratonda profesyonel atletlerin yanı sıra halk koşusuna katılanlar iki kıtayı dostluk ve centilmenlik duygusuyla birleştiriyor. Bu haliyle İstanbul Maratonu dünyanın en ilgi çekici maratonlarından birisi olarak dikkati çekiyor.



TAM 42 KİLOMETRE



Maratonda sporcular startın ardından Anadolu ile Avrupa yakalarını birleştiren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçerek mücadeleye başlıyor.



42 kilometrelik büyük mücadelede güzergah boyunca atletler Deniz Müzesi, Dolmabahçe Sarayı, Fındıklı Camisi, Galata Köprüsü, Yeni Cami, Mısır Çarşısı, Sirkeci Tren Garı, Sepetçiler Kasrı, Topkapı Sarayı, Ahırkapı Sis ve Düdük Feneri, Küçük Ayasofya Camisi, Gülhane Parkı'ndan geçecek.



Büyük yarış 2 saati aşkın mücadelenin ardından Sultanahmet Meydanı'nda tamamlanacak.



İLK YARIŞ ŞAKA ZANNEDİLDİ



Yapımına 1970'te başlanan ve 1973'te Cumhuriyet'in kuruluşunun 50. yılında hizmete açılan Boğaziçi Köprüsü, İstanbul'da Türk sporu için de "Kıtalar arası koşulan bir maraton" fikrinin doğmasını sağladı.



İlk kez 1973 yılında Tercüman Gazetesi tarafından gündeme getirilen Asya'dan Avrupa'ya koşma fikri, 1979 yılında bir grup Alman turistin girişimiyle gerçekleşebildi.



Atletizm Federasyonu tarafından Uluslararası Asya-Avrupa Maratonu adıyla düzenlenen organizasyonda Almanya, Belçika, Hollanda ve Türk atletler mücadele verdi.



İlk maraton, tertip komitesi üyeleri Selahattin Yıldız, eski atlet ve Atletizm Federasyonu Başkanı Ali Ergenç, Ziya İğdebeli ile Osman Kazancıoğlu'nun çabalarıyla koşulabildi. Düşük bir bütçe ile büyük zorlukların üstesinden gelmeye çalışan organizasyon ekibinin imdadına Almanya'dan 60 gönüllü sporcu yetişti. Bazı kuruluşlarında desteğiyle uygulamaya konuldu. Tüm planlamalar yapıldıktan sonra gerekli önlemlerin de alınmasıyla Asya-Avrupa Koşusu, 1 Nisan 1979'da "Dünyanın tek kıtalar arası maratonu" unvanıyla ilk kez start aldı.



1 Nisan Pazar sabahı halk Boğaziçi Köprüsü'nde yolun yarısının kapatılarak insanların köprüde koştuğunu görünce bunun 1 Nisan şakası olduğunu düşündü.



1982'DE DEVREDİLDİ



Organizasyon 1982 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesine devredildi ve "Kıtalar arası Avrasya Maratonu" adıyla anılmaya başlandı.



Kategorileri ve ödülleri artırılan, dünya çapındaki elit atletlerin davet edilmeye başlandığı maraton organizasyonu, uluslararası kuruluşlardan tebrik ve destek almaya başladı.



2001 yılında Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Atletizm Federasyonu tarafından ortaklaşa organize edilen yarış daha sonra tekrar Büyükşehir Belediyesinin organizasyonuna geçti.



1999'DA GELİR DEPREMZEDELERE GİTTİ



17 Ağustos 1999'daki Gölcük Depremi'nin ardından koşulup koşulmayacağı tartışılan maraton, ülkenin içinde bulunduğu sıkıntılı dönemi atlatmasında yararlı olacağı yönünde verilen kararla yapıldı.



Köprü üzerindeki riske göz önünde bulundurularak katılımcı sayısı 75 bin kişiyle sınırlandırıldı. 75 bin kişinin yer aldığı 1999 Avrasya Maratonu'nda elde edilen tüm gelirler depremzedelere bağışlandı.



2012'DE ALTIN KATEGORİYE GEÇTİ



Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliğinin (IAAF) belirlediği tüm kriterlerin yerine getirilmesi sonucunda 2012 yılında Kıtalar Arası İstanbul Avrasya Maratonu, "Altın Kategori"ye dahil edildi.



Maraton böylece dünyanın en iyi 17, Avrupa'nın en iyi 7 maratonundan birisi olma unvanını elde etti. 2011 yılında Maraton Fuarı, Feshane Fuar ve Kongre Merkezi'nden İstanbul Kongre Merkezi'ne taşınarak Türkiye'nin en büyük spor fuarı düzenlendi ve fuarın dünya maraton fuarları ile aynı seviyeye ulaşması sağlandı.



Çipli koşu kayıtlarında maratona 6 kıta, 88 ülkeden toplam 13.006 katılımcı ile tüm zamanların katılım rekoru kırıldı.



Büyük organizasyon 2013'ten itibaren İstanbul Maratonu adıyla koşulmaya başlandı.



2016'DA ŞEHİTLER İÇİN KOŞULDU



Darbe girişiminin yaşandığı yıl Halk Koşusu'nun adı Kahramanlar Koşusu olarak değişti ve yarış "15 Temmuz şehitleri için koşuyoruz" sloganı ile koşuldu.



42 kilometre, 15 kilometre ve 10 kilometre kategorilerinde "tavşan atlet" uygulamasıyla koşucular en iyi derecelerini yapmaları için desteklendi.



2019'DA REKOR KIRILDI



2019'da düzenlenen Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Daniel Kipkore Kibet, parkur rekoru kırarak kazandı.



15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinin yaklaşık 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda sona eren 42 kilometre 195 metrelik maratona atletlere tempo veren "tavşan atlet" olarak başlayan Kibet, yarışı birincilikle tamamladı.



Parkuru 2.09.44'lük derecesiyle birinci bitiren Kibet, parkur rekorunun da yeni sahibi oldu. Bundan önceki rekor 2 saat 9 dakika 57 saniyelik derecesiyle 2018 yılının kazananı Kenyalı Felix Kimutai'ye aitti.



SALGINDA BÜYÜK ÖNLEMLER ALINDI



Kovid-19 salgını nedeniyle dünya üzerinde birçok majör maraton iptal edilirken 2020 yılında İstanbul Maratonu'nun gerçekleştirilmesi için tüm önlemler titizlikle alındı.



İhtiyaç duyulan geniş alanı sağlaması sebebiyle start-finiş noktası olarak Yenikapı Etkinlik Alanı tercih edildi ve bu doğrultuda yeni bir parkur hazırlandı.



Salgın önlemleri nedeniyle sınırlı sayıda 42K koşucusu ile start alan yarışta maratoncular, İstanbul Boğazı üzerinden iki kere geçiş yapma şansını yakaladı.



Sınırlı sayıda koşucuyla 42K parkurunda koşulan N Kolay 42. İstanbul Maratonu, bir başka ilke sahne oldu. Maratonun koşulduğu hafta sonu boyunca düzenlenen sanal koşular, Türkiye'nin 80 ilinde ve 55 ülkede gerçekleştirildi. 5K, 10K ve 15K kategorilerinden oluşan N Kolay İstanbul Maratonu Sanal Koşuları, Türkiye'nin en geniş katılımlı sanal koşusu olma özelliğini taşıyor.



