İrfan Can: "Bu kupa başlangıç"

Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci, Başakşehir finali sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İrfan Can: 'Bu kupa başlangıç'
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11 Haziran 2023 23:23
Son güncelleme 12 Haziran 2023 01:58
Fenerbahçe'nin önemli isimlerinden İrfan Can Kahveci, Başakşehir finalinin ardından görüşlerini aktardı.

Kupanın kazanılmasını değerlendiren milli oyuncu, "İyisiyle kötüsüyle bir sezon bitti. Kupayla bittiği için mutluyuz. Bu kupa, Süper Kupa'nın, ligin ve Türkiye Kupası'nın başlangıcı olur inşallah. Taraftarlarımız hep arkamızdaydı. Onlara teşekkür ediyoruz." dedi.

İrfan Can Kahveci, sözlerine, "İyisiyle kötüsüyle, sonuçta bir kupayla sezonu bitirdik. Kulübün 7 yıllık kupa hasreti vardı. Bunu sonlandırdık. Diğer kupaların başlangıcı olur inşallah." diye devam etti.

Deneyimli isim son olarak, "Sezona çok iyi başlamıştım. Dünya Kupası'ndan sonra biraz... Sezon da uzun sürdü. 12 aydır duraksamadan devam ediyoruz. Bazen düşüşler oluyor. Taraftarlarımız arkamızda olunca tekrar yükseliyoruz. İnşallah hep arkamızda olurlar. Onlar için elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz." sözlerini sarf etti.



 
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