Immobile idmanda şov yaparak derbi öncesi Solskjaer'in gözüne girdi!

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş, derbi öncesi hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar, zorlu deplasman maçına yaklaşırken, takımda önemli gelişmeler yaşanıyor.
IMMOBILE'DEN ANTRENMANDA ŞOV
Sezonun ikinci yarısında istenilen seviyeye ulaşamayan ve eleştirilen Ciro Immobile, Hatayspor maçında attığı 3 golle toparlanmaya başlamıştı. Bu galibiyetin ardından formunu artıran İtalyan golcü, idmanlarda da ekstra bir motivasyonla dikkatleri üzerine çekti.
TAKTİKSEL MAÇTA 6 GOL
Son antrenmanda, dar alanda yapılan çift kale maçta 13 gol atarak dikkat çeken Immobile, tam sahada yapılan taktiksel maçta ise 6 golle öne çıktı. Beşiktaş teknik ekibi, 35 yaşındaki oyuncunun bu çıkışından oldukça memnun. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ve yardımcılarının, Immobile'in formundaki artışı büyük bir memnuniyetle izlediği öğrenildi.
IMMOBILE'DEN ANTRENMANDA ŞOV
Sezonun ikinci yarısında istenilen seviyeye ulaşamayan ve eleştirilen Ciro Immobile, Hatayspor maçında attığı 3 golle toparlanmaya başlamıştı. Bu galibiyetin ardından formunu artıran İtalyan golcü, idmanlarda da ekstra bir motivasyonla dikkatleri üzerine çekti.
TAKTİKSEL MAÇTA 6 GOL
Son antrenmanda, dar alanda yapılan çift kale maçta 13 gol atarak dikkat çeken Immobile, tam sahada yapılan taktiksel maçta ise 6 golle öne çıktı. Beşiktaş teknik ekibi, 35 yaşındaki oyuncunun bu çıkışından oldukça memnun. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ve yardımcılarının, Immobile'in formundaki artışı büyük bir memnuniyetle izlediği öğrenildi.