Immobile idmanda şov yaparak derbi öncesi Solskjaer'in gözüne girdi!

Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş'ta gözler Ciro Immobile üzerinde. İtalyan golcü, antrenmanlarda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekiyor.

, Fotoğraf; AA
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Immobile idmanda şov yaparak derbi öncesi Solskjaer'in gözüne girdi!
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02 Mayıs 2025 10:03
Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş, derbi öncesi hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar, zorlu deplasman maçına yaklaşırken, takımda önemli gelişmeler yaşanıyor.

IMMOBILE'DEN ANTRENMANDA ŞOV

Sezonun ikinci yarısında istenilen seviyeye ulaşamayan ve eleştirilen Ciro Immobile, Hatayspor maçında attığı 3 golle toparlanmaya başlamıştı. Bu galibiyetin ardından formunu artıran İtalyan golcü, idmanlarda da ekstra bir motivasyonla dikkatleri üzerine çekti.

TAKTİKSEL MAÇTA 6 GOL

Son antrenmanda, dar alanda yapılan çift kale maçta 13 gol atarak dikkat çeken Immobile, tam sahada yapılan taktiksel maçta ise 6 golle öne çıktı. Beşiktaş teknik ekibi, 35 yaşındaki oyuncunun bu çıkışından oldukça memnun. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ve yardımcılarının, Immobile'in formundaki artışı büyük bir memnuniyetle izlediği öğrenildi. 

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