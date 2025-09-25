Hüseyin Eroğlu: 'Yükselişimizi devam ettirmek istiyoruz'

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 7'nci haftasında deplasmanda Zecorner Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Yeni gelen oyuncularımızla beraber takım daha güçlü kimliğe büründü" dedi.Gençlerbirliği, Süper Lig'in 7'nci haftasında 28 Eylül Pazar günü deplasmanda Zecorner Kayserispor'un konuğu olacak. Başkent ekibi; İlhan Cavcav Tesisleri'nde, basın açık olarak yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesi teknik direktör Hüseyin Eroğlu ve Franco Tongya basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Ligin 6'ncı haftasında oynanan ikas Eyüpspor maçında alınan 3 puanın çok değerli olduğunu kaydeden Hüseyin Eroğlu,diye konuştu.Kayserispor ile aralarında 1 puan fark olduğunu hatırlatan Eroğlu,ifadelerini kullandı.Deplasmanda oynayacakları Kayserispor maçının zor olacağını ancak çalışmalarını sıkı sürdürdüklerini ifade eden İtalyan orta saha Franco Tongya,şeklinde konuştu.