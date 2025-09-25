25 Eylül
Lille-Brann
19:45
25 Eylül
Go Ahead Eagles-FCSB
19:45
25 Eylül
Rangers-Genk
22:00
25 Eylül
RB Salzburg-FC Porto
22:00
25 Eylül
Aston Villa-Bologna
22:00
25 Eylül
Ferencvaros-Viktoria Plzen
22:00
25 Eylül
Young Boys-Panathinaikos
22:00
25 Eylül
VfB Stuttgart-Celta Vigo
22:00
25 Eylül
FC Utrecht-Lyon
22:00
25 Eylül
Sivasspor-A.Demirspor
17:00
25 Eylül
Amed Sportif-Sarıyer
20:00
25 Eylül
Pendikspor-Sakaryaspor
20:00
25 Eylül
Osasuna-Elche
20:30
25 Eylül
Real Oviedo-Barcelona
22:30

Hüseyin Eroğlu: "Yükselişimizi devam ettirmek istiyoruz"

Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu, antrenman öncesi açıklamalarda bulundu.

calendar 25 Eylül 2025 13:32
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Hüseyin Eroğlu: 'Yükselişimizi devam ettirmek istiyoruz'
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 7'nci haftasında deplasmanda Zecorner Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Yeni gelen oyuncularımızla beraber takım daha güçlü kimliğe büründü" dedi.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 7'nci haftasında 28 Eylül Pazar günü deplasmanda Zecorner Kayserispor'un konuğu olacak. Başkent ekibi; İlhan Cavcav Tesisleri'nde, basın açık olarak yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesi teknik direktör Hüseyin Eroğlu ve Franco Tongya basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ligin 6'ncı haftasında oynanan ikas Eyüpspor maçında alınan 3 puanın çok değerli olduğunu kaydeden Hüseyin Eroğlu, "Maça hazırlığımız en iyi şekilde oldu. Rakibimiz Eyüpspor'da 1, 2 senedir Süper Lig'de. Onların da kadro kalitesi yüksek. Maçın belli bölümlerinde gol pozisyonuna giren takım kimliğindeydik yani istediklerimizi yapabildik. Ön alan baskısını uyguladık. Rakibin güçlü yanları var, zaafı yanları var. Biz de iyi çalıştık. Hem oyunu çok iyi oynamak hem de kazanmak herkes ister ama biz yeni bir takımız. Şu detayı da vermek istiyorum: Samsunspor maçı ve bu maç arasında 9 tane farklı oyuncu vardı. Bu da söylediğimi destekliyor. Yani yeni bir takımız. Yeni kurulan takımlar tabii ki bu süreci yaşıyor. Bundan sonraki süreçte bizim için çok daha iyi olacağını umuyorum. Bunun için çalışıyoruz. Bizim için lig yeni başladı diyebilirim" diye konuştu.


'YÜKSELİŞİMİZİ DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ'

Kayserispor ile aralarında 1 puan fark olduğunu hatırlatan Eroğlu, "Her maçı kazanmak için oynamamız gerekiyor ki bazen bir puan da çok değerli oluyor. Rakibimiz de bunun farkında. Biz hazırlığımızı en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz ki 1-2 haftadır mevcut oyuncularımız ve yeni gelen oyuncularımızla beraber takım daha güçlü kimliğe büründü. Oyuncu değiştirirken bile, hamle yaparken bile aslında bizim için ilk başlara göre çok daha iyi durumdayız. Fiziksel özelliklerimizi geliştirmek zorundayız. Hala bunda eksiğimiz var. Kayseri ve Alanya maçlarından en iyi puanla çıkıp yukarıya tırmanışımızı devam ettirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

FRANCO TONGYA: GOLÜ KİMİN ATTIĞI ÖNEMLİ DEĞİL

Deplasmanda oynayacakları Kayserispor maçının zor olacağını ancak çalışmalarını sıkı sürdürdüklerini ifade eden İtalyan orta saha Franco Tongya, "Biz yeni bir takımızız ve her hafta büyüyoruz. Her antrenmanımızda sıkı çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızda devam edersek iyi skorlarımızda geleceğini düşünüyorum. Kayserispor maçı kesinlikle zor bir maç olacak. Ama iyi hazırlanmaya çalışıyoruz ve iyi bir koçumuz var. Kazanmaya çalışacağız. Sıkı çalışıp umarım oradan iyi bir skorla döneriz. Geçen hafta sadece kazanmalıydık ve bunu yaptık. Bu hafta da sadece kazanmalıyız. Golü kimin attığı gerçekten o kadar önemli değil. Şimdi o maç geride kaldı. Tekrar 3 puan almamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

 
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
