UEFA Uluslar A Ligi Grup 4'te Hollanda, Galler deplasmanına konuk oldu. Grubun ikinci haftasındaki maçtan Hollanda, 2-1 galip ayrıldı.



Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.



Mücadelede sessizliği bozan isim Hollanda'dan Teun Koopmeiners oldu ve 50. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Galler ise bu gole 90+2. dakikada Rhys Norrington-Davies'in golüyle karşılık verdi ve durum 1-1'e geldi.



WEGHORST SAHNEDE



Maç 1-1 bitecek derken, transferde adı ülkemizden Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Wout Weghorts, Hollanda'ya galibiyeti getiren isim oldu. 90+4. dakikada sol kanattan gelen ortaya iyi yükselen Weghorst, Hollanda lehine skoru 2-1 olarak tayin etti.



Bu sonucun ardından Hollanda, grupta puanını 4 yaptı. Galler ise henüz puanla tanışamadı.



Grubun bir sonraki haftasında Hollanda, Polonya'yı ağırlayacak. Galler ise kendi sahasında Belçika ile karşılaşacak.





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