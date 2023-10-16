Hollanda 90+3'te hayata döndü!

Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu karşılaşmasında Hollanda, Weghorst'un penaltı kaçırdığı maçta 90+3'te bulduğu golle Yunanistan'ı 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Hollanda 90+3'te hayata döndü!
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16 Ekim 2023 23:46
EURO 2024 Elemeleri B Grubu'nda Gustavo Poyet'in ekibi Yunanistan ile Ronald Koeman'ın yönetimindeki Hollanda karşı karşıya geldi.

Opap Arena'da oynanan mücadeleyi Hollanda 90+3'te Virgil van Dijk'in penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.

Hollanda'da eski Beşiktaşlı futbolcu Wout Weghorst, karşılaşmanın 28. dakikasında penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Yunanistan'da Trabzonsporlu oyuncular Anastasios Bakasetas ile Dimitrios Kourbelis 61 dakika sahada kalırken Taxiarchis Fountas karşılaşmaya 61. dakikada dahil oldu. Başakşehir'de forma giyen Dimitris Pelkas ise süre almadı. 

Bu sonuçla birlikte Yunanistan 12 puanda kaldı. Hollanda da puanını 12'ye yükselterek Yunanistan'ı yakaladı. Grupta Fransa, 18 puanla liderliğini sürdürüyor.

Grubun bir sonraki maç haftasında Yunanistan sahasında Fransa'yı ağırlarken, Hollanda evinde İrlanda ile karşılaşacak.

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