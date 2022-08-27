Hoffenheim evinde tek golle güldü!

Bundesliga 4. hafta mücadelesinde Hoffenheim, sahasında Augsburg ile karşı karşıya geldi.



PreZero Arena'da oynanan mücadeleyi Hoffenheim 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 38. dakikada Dennis Geiger kaydetti.



Hoffenheim'de karşılaşmaya 11'de başlayan milli oyuncu Ozan Kabak 90 dakika sahada kaldı.



Alınan bu sonucun ardından Hoffenheim puanını 9'a çıkardı. Augsburg ise 3 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Hoffenheim, Borussia Dortmund deplasmanına gidecek. Augsburg ise Hertha Berlin'i konuk edecek.





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