Hırvat basını duyurdu: Livakovic, Fenerbahçe'ye veda ediyor!

Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic'in sarı-lacivertli takımdaki macerası sona eriyor.





Hırvat basınından Sportske Novosti, 30 yaşındaki file bekçisinin kısa süre içinde takımdan ayrılacağını duyurdu.





Haberde, Livakovic'in Fenerbahçe kariyerinin sonuna geldiği vurgulanırken, oyuncunun Avrupa'nın beş büyük liginden birine transfer olmasının beklendiği belirtildi.

32 MAÇTA ŞANS BULDU





Dominik Livakovic, geride kalan sezonda Fenerbahçe'de 32 müsabakada forma şansı buldu. 30 yaşındaki eldiven bu süreçte kalesinde 38 gol gördü, 9 maçta ise kalesini gole kapattı.





SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK





Dominik Livakovic'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Hırvat eldivenin güncel piyasa değeri 9 milyon euro.





KARİYERİNDE İLK YURT DIŞI DENEYİMİ





NK Zadar altyapısında yetişen Dominik Livakovic daha sonra NK Zagreb ve Dinamo Zagreb'de oynadı. Hırvat file bekçisi, ülkesi dışında ilk kez Fenerbahçe forması giydi. Fenerbahçe, 2023-2024 sezonu başında Dominik Livakovic için 6 milyon 650 bin euro bonservis bedeli ödedi.



