Hertha Berlin-Magdeburg maçında gündem olan hareket!

Bundesliga 2 22. hafta maçında Hertha Berlin, sahasında Magdeburg ile karşılaştı. Mğcadeleyi Hertha Berlin 3-2 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri 33 ve 59. dakikalarda Reese, 39. dakikada Dardai kaydetti. Magdeburg'un gollerini 22. dakikada Atik, 51. dakikada Müller attı.



Magdeburg'ta Hugonet 37. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



GÜNDEME OTURAN GELİŞME



Mücadele 45. dakikada sahaya atılan tenis topları yüzünden bir süre durdu. Hakem Exner, ilk yarı biter bitmez oyuncuların yerlerinin değişmesini bekledi ve ikinci yarıyı başlattı. Hakemin bu kararı gündeme oturdu.



Alınan bu sonuçla birlikte Hertha Berlin puanını 32 yaptı. Magdeburg ise 27 puanda kaldı.



