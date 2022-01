Hentbolda Türkiye Kupası heyecanı

Hentbolda 2021-2022 sezonu Erkekler Türkiye Kupası maçları, pazartesi günü başlayacak.



Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada A, B, C ve D Grubu maçlarına Tokat, İstanbul, Sivas ve Ordu ev sahipliği yapacak.



Kupa pazartesi günü D Grubu'nda ilk 2 maçla başlayacak, A, B ve C gruplarında ise ilk karşılaşmalar 26 Ocak Çarşamba günü yapılacak.



Gruplarda oynanacak ilk maçların programı şöyle:



D Grubu: (Ordu)



24 Ocak Pazartesi:



15.00 Spor Toto-Ordu Gençlerbirliği



17.00 Eskişehir Ormanspor-Mamak Belediyespor



A Grubu: (Tokat)



26 Ocak Çarşamba:



13.00 Beykoz Belediyespor-Yalova Zirve Gençlikspor



15.30 Nilüfer Belediyespor-Tokat Gençlikspor



B Grubu: (İstanbul)



26 Ocak Çarşamba:



13.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Ümraniye Belediyespor



15.00 Köyceğiz Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor



C Grubu: (Sivas)



26 Ocak Çarşamba:



16.00 Beşiktaş-Sivas Gençlikspor



18.00 Antalyaspor-Hatayspor





