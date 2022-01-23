Hentbolda Türkiye Kupası heyecanı

Hentbolda 2021-2022 sezonu Erkekler Türkiye Kupası maçları, pazartesi günü başlayacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada A, B, C ve D Grubu maçlarına Tokat, İstanbul, Sivas ve Ordu ev sahipliği yapacak.
Kupa pazartesi günü D Grubu'nda ilk 2 maçla başlayacak, A, B ve C gruplarında ise ilk karşılaşmalar 26 Ocak Çarşamba günü yapılacak.
Gruplarda oynanacak ilk maçların programı şöyle:
D Grubu: (Ordu)
24 Ocak Pazartesi:
15.00 Spor Toto-Ordu Gençlerbirliği
17.00 Eskişehir Ormanspor-Mamak Belediyespor
A Grubu: (Tokat)
26 Ocak Çarşamba:
13.00 Beykoz Belediyespor-Yalova Zirve Gençlikspor
15.30 Nilüfer Belediyespor-Tokat Gençlikspor
B Grubu: (İstanbul)
26 Ocak Çarşamba:
13.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Ümraniye Belediyespor
15.00 Köyceğiz Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor
C Grubu: (Sivas)
26 Ocak Çarşamba:
16.00 Beşiktaş-Sivas Gençlikspor
18.00 Antalyaspor-Hatayspor
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada A, B, C ve D Grubu maçlarına Tokat, İstanbul, Sivas ve Ordu ev sahipliği yapacak.
Kupa pazartesi günü D Grubu'nda ilk 2 maçla başlayacak, A, B ve C gruplarında ise ilk karşılaşmalar 26 Ocak Çarşamba günü yapılacak.
Gruplarda oynanacak ilk maçların programı şöyle:
D Grubu: (Ordu)
24 Ocak Pazartesi:
15.00 Spor Toto-Ordu Gençlerbirliği
17.00 Eskişehir Ormanspor-Mamak Belediyespor
A Grubu: (Tokat)
26 Ocak Çarşamba:
13.00 Beykoz Belediyespor-Yalova Zirve Gençlikspor
15.30 Nilüfer Belediyespor-Tokat Gençlikspor
B Grubu: (İstanbul)
26 Ocak Çarşamba:
13.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Ümraniye Belediyespor
15.00 Köyceğiz Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor
C Grubu: (Sivas)
26 Ocak Çarşamba:
16.00 Beşiktaş-Sivas Gençlikspor
18.00 Antalyaspor-Hatayspor