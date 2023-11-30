Toronto Raptors forveti Pascal Siakam'ın, 2024'ün son takas tarihi öncesinde Atlanta Hawks tarafından takip edildiği iddia edildi.



Sacramento Kings, Philadelphia 76ers ve Indiana Pacers'ı bu sezon tecrübeli oyuncuyu alabilecek diğer takımlar olarak sıralayan HoopsHype'tan Michael Scotto'ya göre Raptors forveti, 8 Şubat'taki son takas günü öncesinde Hawks tarafından takibe alınmış durumda.



The Athletic'ten Shams Charania'nın geçtiğimiz Ağustos ayında bildirdiğine göre Hawks, Siakam'ı yaz boyunca Raptors'tan almaya çalışmış, hatta bu yolda De'Andre Hunter, AJ Griffin ve birkaç draft hakkından vazgeçmeye bile istekli davranmıştı.



2023-24 sezonundan sonra serbest oyuncu olacak olan Siakam, takımla dört yıllığı 202,3 milyon dolarlık bir uzatma imzalama hakkına sahip olsa da, bu sezon herhangi bir All-NBA takımına seçilmesi halinde, bu miktar yaklaşık 304 milyon dolar değerinde beş yıllık bir supermax anlaşmaya evrilebilir.



Sekiz yıllık kariyerinin tamamını Toronto'da geçiren 29 yaşındaki oyuncu, TSN'den Josh Lewenberg'e göre geçtiğimiz Ekim ayında, eğer takım kendisine bir teklifte bulunursa, Raptors'la "sözleşmesini uzatmaya açık olacağını" bildirmişti.



Siakam'ın bu sezon rakamları genel olarak düşüşe geçmiş olsa da, 18 maçta 19,8 sayı, 7,0 ribaund ve 5,2 asist ortalamalarıyla etkili bir oyuncu olmaya devam ediyor.





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