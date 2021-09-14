Hasan Çavuşoğlu, Berkan'ın maliyetini açıkladı

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Berkan Kutlu'nun transfer detayları hakkında bilgi verdi.
Radyospor'a konuşan Hasan Çavuşoğlu, "Berkan Kutlu için Galatasaray'dan 4 milyon Euro bonservis ücreti kazandık. Berkan'ın ikinci satışından ise yüzde 20'lik payımız var" diye konuştu.
Radyospor'a konuşan Hasan Çavuşoğlu, "Berkan Kutlu için Galatasaray'dan 4 milyon Euro bonservis ücreti kazandık. Berkan'ın ikinci satışından ise yüzde 20'lik payımız var" diye konuştu.