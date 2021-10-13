Hamsik: "MR'dan sonra sakatlığın durumu netleşecek"

Slovakya Milli Takımı'yla çıktığı Hırvatistan maçını sakatlık geçirerek yarıda bırakan Marek Hamsik son durumuyla ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Hamsik: 'MR'dan sonra sakatlığın durumu netleşecek'
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13 Ekim 2021 00:44
Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamsik, Milli Takım'da sakatlığı ile ilgili konuştu.

Hırvatistan maçında sakatlanan ve maçın 41. dakikasında kenara gelen Hamsik yaptığı açıklamada, "Rusya maçından sonra ciddi bir kas problemi yaşadık. Teknik direktörümüz Tarkovic ile konuştuktan sonra maça çıkmak istedim, takımımın yanında olmak istedim ama malesef sakatlık yaşadım" diye konuştu.

Hamsik Perşembe günü MR'a gireceğini ve sakatlığının durumunun belli olacağını da sözlerine ekledi.

Sezon başında Trabzonspor'a transfer olan 35 yaşındaki Marek Hamsik, bu sezon çıktığı 8 maçta 1 gol 3 asist üreterek 710 dakika görev yaptı.


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