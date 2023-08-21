Halkbank, Serhat Coşkun'la devam dedi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, Serhat Coşkun'u kadrosunda tuttu.



Başkent kulübü, 36 yaşındaki tecrübeli pasör çaprazıyla sözleşme yenilendiğini duyurdu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Serhat Coşkun, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye'de tüm kupaları almak isteyen Halkbank takımının yeni sezonda da parçası olacağı için mutluluk duyduğunu ifade etti.



Gerekli çabayı göstermeleri ve takım ruhunu yakalamaları durumunda istedikleri gibi bir sezon geçirebileceklerini kaydeden Serhat Coşkun, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Türkiye ve Avrupa'da geçtiğimiz yıla oranla daha güçlü ekiplerle yarış içinde olacağız. Bu nedenle bizi zor bir hazırlık süreci ve yoğun bir tempo bekliyor. Umarım doğru yer ve zamanda performansımızın zirvesinde sakatlıksız tam kadro olarak oyunumuzu sergileyebiliriz. Neler olacağını merak ve heyecanla bekliyorum."



