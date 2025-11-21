21 Kasım
Hakan Safi'den şampiyonluk ve derbi açıklaması!

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hakan Safi, şampiyonluk ve Galatasaray derbisiyle ilgili konuştu.

calendar 21 Kasım 2025 11:54
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hakan Safi, sarı-lacivertlilerin mayıs ayında şampiyonluğa uzanacağına inandığını söyledi.

Ankara Çankaya'da Hukukçu Fenerbahçeliler Derneğinin (HUFEDER) 5. yıl etkinliğine katılan Safi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Derneklere çok önem verdiklerini belirten Safi, "Ankara, Fenerbahçe'nin kalesi. 4 derneğimiz var. Bugün kongre üyeleriyle bir araya gelmek güzeldi. Sadettin Saran başkanımız geldi, Şekip Mosturoğlu başkanımız geldi. Eski yöneticilerimiz geldi ama biz artık eski, yeni diye bakmıyoruz. Bir tane Fenerbahçe var, bir tane başkanımız var, bir tane şampiyonluk kupası var. Biz artık kenetlenelim. Şampiyonluk çok önemli, birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız var. Kimsenin birbirine karşı egosu yok." ifadelerini kullandı.


1 MİLYON TL BEDELLE FORMA

Gecede düzenlenen açık artırmada imzalı 100. yıl formasını 1 milyon TL bedelle satın alan Safi, açık artırmanın kendisi için sürpriz olduğunu dile getirdi.

Fenerbahçe formasını sahnede görünce şaşırdığını aktaran Safi, "100. yıl formasıydı. Sarı forma ilk çıktığında ilk başlarda alışamamıştık. Alex'in, Tuncay'ın giydiği o formaya başarılar geldikçe bağlandık. Ben de forma görünce dayanamıyorum. Gönlümde her zaman en yüksek yerlere koymaya çalışıyorum. Ufak bir para verdiysek de ne mutlu Fenerbahçeliyim diyene. Her Fenerbahçe forması benim için çok kıymetli. İnşallah bu sene de şampiyon oluruz ve yine açık artırma yapılır, ona da en büyük rakamları veririz, yeter ki Fenerbahçemiz şampiyon olsun." diye konuştu.

ŞAMPİYONLUK, DERBİ

Birlik ve beraberlikle şampiyonluğun geleceğine inandığını vurgulayan Safi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geçen sene mart ayında lider olma şansı yakalamıştık. Bu sene bu şans, aralık ayında elimize geliyor. Takımımız bu sene, geçen seneden daha iyi. Her şey elimizde. İyi olan kazanacak. Bu da bir başlangıç olacaktır. Şansımız geri gelecek. Ben takımdan çok ümitliyim. İyi oynuyoruz. Bu iyi gidişatı Galatasaray maçıyla taçlandırmak istiyoruz. Gururla takip ediyorum. İnşallah mayıs ayında şampiyonluğa uzanırız, formalarımızı giyip hep beraber sokaklara çıkıp kutlamamızı yaparız."




