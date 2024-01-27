Hakan Işık, Avrupa 21 Yaş Altı Masa Tenisi Şampiyonası'nda ana tabloya çıkamadı

Milli sporcu Hakan Işık, Avrupa 21 Yaş Altı Masa Tenisi Şampiyonası'nda ana tabloya çıkamadı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hakan Işık, Avrupa 21 Yaş Altı Masa Tenisi Şampiyonası'nda ana tabloya çıkamadı
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27 Ocak 2024 15:17
Milli sporcu Hakan Işık, Avrupa 21 Yaş Altı Masa Tenisi Şampiyonası'na elemelerde veda etti.

Hakan, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'ün ev sahipliği yaptığı şampiyonanın elemelerinde 7. Grup'ta mücadele etti.

Belçikalı Louis Laffineur'e 3-0, Hırvat Borna Petek'e 3-2, Slovak Adam Klajber'e ise 3-0 yenilen Hakan, grubu son sırada tamamladı.

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