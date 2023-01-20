Göztepe, Hikmet Çiftçi'yi renklerine bağladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, 24 yaşındaki orta saha Hikmet Çiftçi'yi sezon sonuna kadar kiraladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Goztepe.org.tr
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Göztepe, Hikmet Çiftçi'yi renklerine bağladı
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20 Ocak 2023 16:05
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Kaiserslautern'den 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Hikmet Çiftçi'yi satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, kiralık olarak sözleşme imzalanan Almanya doğumlu Hikmet Çiftçi'nin daha önce Köln II, Erzgebirge Aue ve Kaiserslautern takımlarının formalarını giydiği belirtildi. Daha önce 17 ve 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giyen Hikmet Çiftçi'ye başarı dileğinde bulunuldu.

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